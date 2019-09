La responsable de les clíniques veterinàries Veter7, de Manresa, respondrà a través de Regió7 qualsevol consulta relacionada amb la salut del teu gat. Hi ha moltes patologies que poden afectar als gats, però també hi ha moltes solucions per al seu benestar. Tots els dubtes els resoldrà la veterinària Marta Ferré. Li pots fer arribar la pregunta clicant aquest enllaç. Tens temps fins al dia 4 d'octubre i les respostes es publicaran en aquest mateix web a partir del dijous 10 d'octubre.