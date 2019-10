El comiat més íntim per al teu animal de companyia

Dir adeu per sempre a la teva mascota no és senzill. Amb els gossos, gats i altres animals de companyia es crea un vincle tan fort que en el moment que se'n van és essencial tractar-los amb el respecte i la dignitat que es mereixen. És la filosofia de Cel Amic, la primera funerària de mascotes de la Catalunya Central, ubicada al polígon Sant Isidre de Sant Fruitós de Bages, a tocar de Manresa.

Recepció de la funenària de mascotes Cel Amic

Disposa de dues sales de vetlla on els propietaris dels animals de companyia tenen la possibilitat d'acomiadar-se'n en la intimitat abans d'incinerar-los. És un ritual molt humanitzat. Tal com expliquen el Jordi i el Pau, responsables de la funerària de mascotes, «a Cel Amic oferim els mateixos serveis que els establiments funeraris per a la vetlla de persones, cuidem tots els detalls per donar la tranquil·litat i l'acompanyament que els clients necessiten en aquests moments tan delicats». Van obrir portes aquest estiu i «l'acceptació és molt bona. Ja treballem amb més de cinquanta veterinàries d'arreu de Catalunya». Els serveis que s'ofereixen són el de recollida de l'animal amb vehicle autoritzat, serveis d'incineració, sala de comiat i catàleg d'urnes.

Cel Amic fa dos tipus d'incineració. En la individual s'incinera un sol animal al forn crematori, amb l'entrega de les cendres en una urna que el client pot triar d'un ampli catàleg on n'hi ha de biodegradables, de disseny o complements per al record. A més, el preu inclou la possibilitat d'assistir al procés, i disposar d'una sala de comiat. Té un cost aproximat de 300 euros. En la col·lectiva, s'incineren conjuntament diversos animals i les famílies no poden recuperar les cendres de la mascota. El preu se situa al voltant dels 100 euros. «De moment les incineracions col·lectives són les més comunes, però cada vegada hi ha més famílies que escullen la incineració individual i volen presenciar el comiat del seu gos o gat, que és la mascota més habitual, però també ens arriben conills, ocells i animals exòtics», comenten el Jordi i el Pau.

La qualitat del servei, la rapidesa, la transparència i la confiança que dona l'equip de professionals és el valor afegit de Cel Amic.