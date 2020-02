Kira i Coco, els noms de mascota preferits a les comarques de Barcelona

Kira va ser el nom més popular en gossos, l'any passat a les comarques barcelonines, i Coco va ser el més habitual pel que fa als gats. A més, els gossos mestissos i els gats europeus són majoritaris a la demarcació, on també hi ha registrades prop de 200 fures i gairebé 250 aus, rèptils, tortugues i altres animals menys freqüents.

Aquestes són dades de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC), corresponents a la demarcació de Barcelona. L'AIAC és l'eina més estesa i fiable per a la identificació de les mascotes i té una àmplia implantació al territori, amb una utilitat àmpliament demostrada.

L'any 2019, l'AIAC va rebre 3.325 sol·licituds relacionades amb mascotes extraviades a les comarques de Barcelona i va permetre que 2.849 fossin retornades als seus propietaris. Habitualment, aquesta operació d'identificació es realitza en un temps inferior a les 24 hores.

El gos, l'animal majoritari



Els gossos, amb un total de 45.249 animals registrats a l'AIAC, són àmplia majoria a la demarcació, molt per sobre dels gats —19.524—, d'altres especies com les tortugues, les guineus, els rèptils i les aus —247— o de les fures —180—. En general, tant en gossos com en gats, hi ha un equilibri entre mascles i femelles: 22.735 i 22.514 pel que fa als gossos; 9.875 i 9.649 pel que fa als gats.

Observant les races, en l'àmbit dels gossos destaquen el Mestís, el Chihuahua, el Bihon Maltès, el Yorkshire Terrier i el Pastor Alemany com els més freqüents. I, en l'àmbit dels gats, les majoritàries són l'Europeu, el Comú Europeu, el Siamès, el Persa i el Maine Coon.

Què és l'AIAC?



L'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia és un servei que, des del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) —l'ens que aplega els col·legis oficials de les quatre demarcacions catalanes— s'ofereix a les persones posseïdores d'animals de companyia, amb la intervenció directa dels veterinaris.

L'arxiu no només resulta de gran utilitat per recuperar un animal extraviat, sinó que registra informació relativa al xip, als canvis de propietari, a l'emissió de passaports, a la vacunació i a la baixa d'un animal.

Per tal de donar un servei eficaç i ràpid, l'AIAC necessita sempre la col·laboració del propietari, que en tot moment ha de comunicar qualsevol modificació de les seves dades, fins a la mort de l'animal.

L'arxiu treballa des de fa 25 anys per a facilitar la recuperació dels animals extraviats i per fomentar la tinença responsable dels animals de companyia i forma part de la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC) i de l'European Pet Network (EUROPETNET).

Novetat destacada: signatura electrònica



Aquest any 2020 l'AIAC incorpora una rellevant actualització: la signatura electrònica, que equipararà l'AIAC a una targeta sanitària electrònica per les mascotes.

Permetrà que el veterinari i el propietari o posseïdor de l'animal puguin signar els documents que es tramiten a l'aplicació de l'AIAC des d'un dispositiu de pantalla tàctil i s'implementarà en els quatre tràmits bàsics que desenvolupa l'arxiu: el registre de xip, el canvi de propietari, la baixa d'un animal i l'emissió d'un passaport. Suposarà també importants avantatges: facilitarà la feina al veterinari, farà que tots els documents siguin de fàcil accés i sempre recuperables, donarà compliment al reglament de l'AIAC, afavorirà la reducció de costos i l'estalvi d'espai d'emmagatzematge i permetrà ser més respectuosos amb el medi ambient.