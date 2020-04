Gats sí, gossos no: quins animals es poden contagiar de Covid-19

Els gats es poden infectar amb el nou coronavirus, però els gossos sembla que no hi són vulnerables, segons un estudi publicat dimecres, que ha portat l'OMS a dir que analitzarà més de prop la transmissió del virus entre humans i mascotes.

L'estudi, publicat a la web de la revista 'Science', ha descobert que les fures també es poden infectar amb SARS-CoV-2, el terme científic del virus que causa la malaltia Covid-19. No obstant, els investigadors han descobert que els gossos, les gallines, els porcs i els ànecs probablement no contreguin el virus.

L'estudi tenia com a objectiu identificar quins animals són vulnerables al virus perquè es puguin utilitzar per provar vacunes experimentals per combatre la pandèmia de Covid-19, que ha matat més de 83.000 persones a tot el món des que va sorgir a la Xina al desembre.

Es creu que el SARS-CoV-2 es va propagar dels ratpenats als humans. Excepte per algunes infeccions reportades en gats i gossos, no hi ha hagut evidència sòlida que les mascotes en puguin ser portadores.