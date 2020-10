Aclucar els ulls, una forma de millorar el vincle amb els gats?

Un equip de psicòlegs de les universitats de Sussex i Portsmouth ha perfeccionat l'art de construir un vincle més estret dels humans amb els gats.

El seu treball, publicat a 'Nature Scientific Reports', ha demostrat per primera vegada que és possible establir una relació amb un gat mitjançant l'ús d'una tècnica d'aclucament amb ells. Aquesta acció d'aclucar els ulls per part dels humans genera un rictus conegut popularment com un somriure de gat, l'anomenat "parpelleig lent", i sembla fer que l'humà sigui més atractiu per al gat.

El moviment d'aclucar els ulls en els gats té alguns paral·lelismes amb el somriure genuí dels humans (el somriure de Duchenne), així com els moviments d'aclucar els ulls en situacions positives en algunes altres espècies.

L'equip, dirigit pel doctor Tasmin Humphrey i la professora Karen McComb, científics en comportament animal de la Universitat de Sussex, va dur a terme dos experiments.

El primer va revelar que és més probable que els gats parpellegin lentament als seus amos després que els seus amos els hagin parpellejat lentament, en comparació amb quan no interactuen en absolut. El segon experiment, aquest cop amb un investigador de l'equip de psicologia, en lloc de l'amo, va trobar que els gats eren més propensos a acostar-se a la mà estesa de l'experimentador després de parpellejar lentament cap al gat, en comparació amb quan havien adoptat un to d'expressió neutra. En conjunt, l'estudi mostra que aquesta tècnica de parpelleig lent pot proporcionar una forma de comunicació positiva entre gats i humans.

La professora Karen McComb, de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Sussex, que va supervisar la feina, va dir en un comunicat: "Com algú que ha estudiat el comportament animal i és propietari d'un gat, és genial poder demostrar que els gats i els humans poden comunicar-se d'aquesta manera. És una cosa que molts propietaris de gats ja havien sospitat, per la qual cosa és emocionant haver trobat evidència d'això.

"Aquest estudi és el primer a investigar experimentalment el paper del parpelleig lent en la comunicació entre gats i humans. I és una cosa que pots provar tu mateix amb el teu propi gat a casa o amb els gats que coneixes al carrer. És una excel·lent manera de millorar el vincle que tens amb els gats. Intenta aclucar els ulls cap a ells com ho faries amb un somriure relaxat, seguit de tancar els ulls per un parell de segons. Veuràs que ells responen de la mateixa manera i pots començar una mena de conversa".