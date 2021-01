Consells per tenir cura de les mascotes durant el fred

Els animals, igual que els humans, també poden patir problemes relacionats amb el fred extrem i la neu. Els experts de KIWOKO i KIVET posen a la disposició de la població informació útil a tindre en compte per a cuidar de les mascotes aquest hivern.

La borrasca Filomena ha deixat el seu pas neu i temperatures gèlides al llarg de moltes zones del país. En aquesta època de temps tan advers, no només les persones han de cuidar-se, sinó que és fonamental no oblidar que els animals també poden patir les conseqüències del temporal. Perquè aquests membres tan importants de la família gaudeixin de l'hivern sense problemes, existeixen una sèrie de recomanacions a tindre en compte a l'hora de protegir a tota mena de mascotes. Ana Ramírez, veterinària de Kivet, té les claus:

Quines famílies d'animals conviuen millor amb el fred extrem?

El fred extrem suposa un desafiament per a la supervivència de molts animals. Alguns d'ells s'han adaptat de manera natural per a sobreviure a les baixes temperatures. Un exemple d'açò són els óssos polars que sobreviuen a aquestes temperatures a causa del seu dens pelatge, la seva pell densa i una capa de greix que presenten baix la pell. Un altre exemple d'animals que s'han adaptat a sobreviure al fred extrem són les foques, els rens, els pingüins, la balena o la morsa.

Tanmateix, quan es tracta de mascotes, aquelles que presenten doble capa de pèl solen suportar millor les baixes temperatures (Pastor Alemany, Samoiede, Terranova, Border Collie, Pastor dels Pirineus, etc.).

Aquests animals estan seleccionats per a treballar baix temperatures extremadament baixes. Les mascotes pitjor preparades per al fred són els animals de pèl curt, gats i gossos cadells o els més ancians. Igualment, si la mascota no està habituada o està exposada de forma perllongada a les baixes temperatures també és més vulnerable a patir més durament els efectes del fred.



Què fer en cas que un gos mostri signes d'hipotèrmia?

Les hipotèrmies en animals, igual que en els humans, són causades per la baixada en la temperatura corporal, per això, aquest tipus de problemes es podrien evitar amb un bon aïllament per a evitar la pèrdua de calor. Cal tindre en compte que no tots els animals reaccionen igual al fred.

Els signes més comuns de la hipotèrmia són tremolors, cansament, extremitats rígides, pal·lidesa de genives, respiració superficial, pupil·les dilatades o estupor. Si la mascota presenta qualsevol d'aquests signes després d'haver estat exposat al fred es deu:

- Protegir-los en un lloc càlid i sec.

- Aplicar sobre el tronc fonts de calor (borses d'aigua calenta, borsa de llavors, assecador del pèl, etc.). S'ha de protegir la pell de la mascota en aplicar calor amb una manta o tovalla.

- Acudir quan sigui possible al veterinari.

"Les visites al veterinari durant èpoques de fred són habituals per hipotèrmia, traumatismes després de caigudes o esvarades, i ferides en coixinets per l'exposició al fred", assegura Ana Ramírez.



Cures bàsiques davant un temporal de fred

"Una mascota que no estigui acostumada a les baixes temperatures i aquelles més sensibles al fred, no haurien d'estar exposades a passejos perllongats durant dies de temperatures extremes".

Es pot protegir les mascotes enfront del fred amb roba d'abrigar quan surtin al carrer tenint en compte si són animals especialment sensibles al fred. Igualment s'ha de protegir els coixinets dels gossos aplicant una cera per a coixinets per a prevenir que es clivellen o cremen a causa de les gelades.

Igual d'important és mantenir una alimentació adequada i equilibrada perquè puguin produir l'energia necessària per a protegir-se del fred i mantenir una salut òptima.



Consells per a altres grups de mascotes

Els signes lleus més comuns d'hipotèrmia en rosegadors o conills són tremolors, rigidesa en les extremitats, inactivitat, morros i orelles fredes. En casos més greus solen presentar pèrdua d'apetit, depressió, desorientació o pèrdua de consciència.

Per a evitar això és molt important:

- Mantenir a les mascotes allunyades dels corrents d'aire.

- Tapar la gàbia a la nit amb una manta o tovalla per a protegir-li durant la baixada de temperatures.

- Mantenir la higiene de les gàbies, ja que el fenàs s'humiteja més en condicions de fred.

- Proporcionar sempre una casa de fusta o plàstic amb fenàs perquè la mascota pugui protegir-se del fred.

Així mateix, una baixada brusca de la temperatura pot afectar aquaris i peixeres. Per a protegir una peixera o aquari del fred és molt important que estigui situada en una habitació en la qual la temperatura es mantingui estable i allunyada de corrents d'aire. L'ús d'un calfador i un termòmetre per a l'aigua ajudarà a mantenir la temperatura ideal per als peixos.

És molt important usar un bon sistema de filtratge en l'aquari i assegurar-se que la circulació de l'aigua sigui adequada. Finalment, realitzar test a l'aigua amb major freqüència, ja que els canvis de temperatura poden alterar les condicions de la mateixa i propiciar l'aparició de malalties en els peixos.

Encara queden molts mesos de fred i des de Kiwoko i Kivet, recomanen seguir tots aquests consells per a gaudir de l'hivern al costat de les mascotes, sense descurar la seva salut i benestar.