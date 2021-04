La resistència als antibiòtics es pot transmetre dels animals a les persones, segons un estudi liderat per l'IRTA amb la participació de la UAB. Els investigadors van detectar resistència a al colistina en un granger i en el seu bestiar, i es va poder constatar que havien estat els animals els qui li havien passat a l'home. Les mostres es van prendre a finals el 2017, un any després que es recomanés reduir-ne l'ús a les granges. En medicina humana, la colistina no s'administra normalment, només en hospitals com a últim recurs contra les infeccions bacterianes greus.

En aquest cas, els experts apunten que la transmissió del gen de resistència va ser dels animals a la persona, ja que els vedells i els porcs s'havien tractat amb colistina i, en canvi, el granger no s'havia tractat amb el fàrmac. Segons ells, el granger podria haver adquirit la resistència a la colistina dels bacteris dels animals mitjançant el contacte directe amb ells, els seus excrements o eines de treball contaminades.

A les granges, la colistina es va utilitzar regularment fins el 2016, principalment per tractar infeccions com la diarrea post-deslletament, però el fet de trobar bacteris resistents a aquest antibiòtic n'indica el seu sobre ús. En les persones, actualment només s'utilitza als hospitals com a últim recurs en casos greus, quan els fàrmacs convencionals no han aconseguit frenar algunes infeccions bacterianes.

L'ús dels antibiòtics en medicina humana i veterinària ha provocat l'aparició de bacteris resistents d'importància crítica per a la salut humana. A nivell global i estatal hi ha diverses iniciatives per reduir l'ús dels antibiòtics i disminuir l'aparició dels 'súperbacteris', pel risc que suposa per a la salut pública global. A més, l'IRTA també treballa per reduir-ne el seu ús en l'àmbit de la producció animal i és un dels reptes del pla estratègic de la institució per als propers tres anys.