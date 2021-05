Quan volem saludar un gos desconegut hi ha una sèrie de passos a seguir per evitar ensurts. I és que hi ha algunes senyales que indiquen si la nostra manera de saludar és ben rebuda pel gos, o no.

El més important és no tractar-los com si fossin persones. La recepció de les carícies, senyals i gestos humans per part del nostre animal és molt diferent de la nostra. No t'ajupis sobre el gos i li posis la mà a la cara perquè t'olori; deixa'l que ho faci ell només. Tampoc vagis directament a acariciar-li el cap. I no li feu petons a la cara, ja que no us coneix de res i poden sentir-se envaïts.

En el cas dels nens, cal intentar que no es llancin directament a abraçar al gosset. I tant en adults com en infants, no l'intimideu, sigui amb la mirada o cridant i fent gestos molt bruscos. Quan els cridem amb senyals i gestos estranys, no se senten còmodes.

Així, una bona manera de saludar un gos desconegut és deixar que sigui ell que s'acosti a tu per on ell vulgui. No importa que sigui pel costat o per l'esquena. Ell s'acostarà i t'olorarà. Deixa també que t'olori, sense tocar-lo. No t'ajupis per acariciar-lo mentre t'olora.

Igualment, en el moment d'acariciar-lo, fes-ho per la part lateral del seu cos o cara.