Un nou estudi ha examinat el comportament dels gats domèstics en la relació amb el seu amo, i la recerca suggereix que és una relació en doble sentit basada en cinc categories.

La recerca, realitzada per acadèmics de la Universitat de Lincoln, el Regne Unit, va involucrar a gairebé 4.000 propietaris que van respondre a una sèrie d'afirmacions sobre el seu propi comportament i el de les seves mascotes felines.

A més de la recerca, la Universitat de Lincoln ha llançat un nou qüestionari interactiu en el seu lloc web perquè els amos de gats puguin esbrinar quin tipus de relació tenen amb els seus companys felins.

Malgrat la popularitat del gat com a mascota, se sap poc sobre el seu vincle i relació amb els amos. L'estudi identifica i caracteritza els diferents tipus de relació que els gats poden establir amb els seus amos mitjançant l'ús de teories de la inclinació humana i el suport social.

El qüestionari va ser desenvolupat per a recopilar informació sobre diferents elements emocionals que podrien sustentar la relació. Aquests incloïen la percepció potencial de l'amo pel gat com una base segura en una llar, el nivell de compromís de l'amo amb el gat, la seva sensibilitat a les necessitats del gat i la consistència de les interaccions de l'amo amb el gat, segons informa la Universitat de Lincoln en un comunicat.

Es van identificar cinc formes diferents de relació gat-amo. Aquestes relacions són el que la gent podria categoritzar com: 'Relació oberta', 'Associació remota', 'Relació casual', 'codependència' i 'Amistat'.

El professor Daniel Mills, especialista en comportament animal de la Universitat de Lincoln, va dir: "Els gats formen estretes relacions emocionals amb els humans, però en realitat se sap poc sobre això. Com ocorre amb qualsevol relació social complexa, el tipus de vincle entre el gat i l'amo és producte de la dinàmica entre tots dos individus involucrats, juntament amb els seus certs trets de personalitat.

"Si bé molts gats poden ser distants, sembla que això no és tan comú com es podria retratar. La sociabilitat més àmplia del gat i les expectatives de l'amo poden ser significatives, i el nivell d'inversió emocional de l'amo en el gat i la sociabilitat del gat semblen ser particularment importants per a discriminar quin tipus de relació tenen junts".

El 'vincle de relació oberta' es va caracteritzar per un propietari lleugerament involucrat emocionalment i un gat evasiu. 'L'Associació remota' i la 'Relació casual' van involucrar a un amo relativament distant emocionalment, però l'acceptació del gat d'altres persones era diferent. Les relacions 'codependent' i 'Amistat' tenien amos compromesos emocionalment, però novament l'acceptació dels altres per part del gat variava, així com la necessitat que el gat es mantingués prop del seu amo.

S'espera que la recerca millori la comprensió de les relacions dels amos amb els gats i aplani el camí per a una millor cura de les mascotes en general.