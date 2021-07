Si tens un gatet acabat de néixer, et sorgiran dubtes sobre com alimentar-lo en els seus primers dies de vida. Mantenir al nouvingut al món hidratat i ben alimentat, és gairebé tan important com fer-los calor en els seus primers minuts de vida.

Si no té a la mare a prop per a alletar-ho, pots acudir a qualsevol botiga de mascotes on podràs aconseguir menjar especial per a ells. La llet evaporada és excel·lent. L'ideal és que li ho donis amb una xeringa, ja que els biberons que trobaràs seran massa grans per a ells.

Durant els primers 15 dies caldrà donar-los menjar cada dues o tres hores, i a mesura que van creixent s'anirà allargant el període entre presa i presa. Convé alimentar-los sobre la seva panxa, en la posició en la qual ho faria la seva mare, fins que ells mateixos rebutgin el biberó.

Una vegada que passin dels 15 dies, podrà anar prenent llet en plat i, a poc a poc, a partir del primer mes, pot incorporar aliment sòlid barrejat amb llet.

És molt important assegurar-te que la llet no està massa calenta, podries cremar-li la boca i altres zones sensibles. Els gats solen notar calentes les coses que per als humans són tèbies.

Amb aquests petits consells segurs que et resultarà fàcil alimentar al teu petit gatet.