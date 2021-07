Si hi ha res que Internet no es cansa de veure són gats i bromes, i tots dos són els "ingredients" que han convertit aquesta història en una de les més vistes a les xarxes socials en els últims dies. Amb ganes de divertir-se una mica, Jordan Risi, d'Ontario (Canadà), va demanar a Alexa, el famós assistent virtual d'Amazon, que bordés aprofitant que la seva gata Biscuit tenia recolzat el cap sobre el dispositiu mentre descansava estirada a l'ampit d'una finestra.

"Escolta Alexa, com sona un gos?", se sent dir a la mestressa, just abans que la pobre Biscuit reaccioni aixecant el cap atentament vers el dispositiu amb una mirada de sorpresa que, de mica en mica, es va tornant en intriga. El vídeo ja acumula centenars de milers de visites.