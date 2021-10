La nova llei de protecció i drets dels animals recull diverses mesures noves de les quals ja hem parlat, com el curs obligatori per tenir gos, la prohibició del sacrifici d’animals de companyia o el final de les compres de mascotes per fomentar l’adopció, entre moltes altres obligacions i prohibicions que has de conèixer si ets amo d’un animal de companyia. Entre les mesures proposades també es troba l’obtenció d’un DNI animal.

L’objectiu de la Direcció General de Drets dels Animals per a la creació d’aquest DNI per a mascotes, que serà obligatori a partir del 2022, és tenir una base de dades nacional. Ione Belarra, ministra de Drets Socials i Agenda 2030, ha explicat que és necessari tenir identificades totes les mascotes per «per garantir que avancem en el camí correcte i en un model on cap animal sigui abandonat a la seva sort a Espanya». Però com serà aquest DNI animal i per a què es podrà utilitzar aquest document?

Què se sap sobre el DNI per a mascotes?

Aquest DNI animal serà obligatori i necessari per a la identificació d’animals de companyia, gossos o gats, d’aquesta manera serà més senzill castigar i multar el responsable d’abandonament animal. En aquest document s’hauran de registrar diferents dades sobre l’animal, com el calendari de vacunes o tractaments veterinaris a què s’ha sotmès, i es convertirà en una eina complementària al microxip. A més, comptarà amb la coordinació de totes les comunitats autònomes.

De moment s’haurà d’esperar per conèixer més dades sobre el DNI per a mascotes, ja que això és tot el que se sap fins ara. Encara queda concretar com treure’s el DNI animal, que des de la Direcció General de Drets dels Animals tenen previst implantar a partir del 2022, tot i que sembla que la gestió del document caurà en mans de les comunitats autònomes, si bé hi haurà una base de dades nacional a fi de facilitar l’intercanvi de dades entre les diferents regions.

Un altre dels dubtes més comentats és si el DNI animal serà físic o digital. El que està clar és que s’hauran de registrar les dades del gos o gat, els antecedents veterinaris i les dades de contacte de l’amo, per poder posar-se en contacte amb el responsable en cas que fos necessari. Tot i que és probable que el format del DNI sigui electrònic i obligatori per a totes les mascotes i que incorpori un codi QR perquè les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat puguin accedir a tot l’historial de l’animal.