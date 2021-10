Una vegada que els cadells de gos deixen les seves mares i entren en les nostres vides, tot dependrà de nosaltres. Ens convertim en els responsables de la seva educació. Una de les primeres coses que cal fer és ensenyar-li a fer les seves necessitats a casa quan encara no poden sortir al carrer, a poc a poc i amb molta paciència.

Hem de triar un lloc concret perquè faci les seves necessitats fora del seu llit quan encara no puguem treure'l a passejar. El lloc triat sempre ha de ser el mateix. És molt important que el lloc triat estigui prop del racó on passa molta estona. Així, tindrà la llibertat d'anar quan vulgui. L'objectiu és que se senti còmode a l'hora de triar la ubicació on constantment haurà de fer les seves necessitats.

Quan els nostres animalons són petits solen orinar i defecar en situacions específiques com ara moments de nerviosisme o després dels menjars. Hem d'estar atents per tal de portar-lo al lloc designat quan creguem que vol fer les seves necessitats.

Hem de dur a terme una teràpia afirmativa recompensant-lo quan ho faci en el lloc adequat. Li donarem algun tipus de premi i li farem sentir amb la nostra veu en tons dolços i amigables que estem contents per la seva actuació. Quan ho faci malament, li direm "No!", i el portarem al lloc destinat perquè faci les seves necessitats, però mai el castiguis.