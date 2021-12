Diuen que els gossos són 'el millor amic de l'home', i el cert és que santa paciència han de tenir amb nosaltres. Sense ser-ne conscients, tenim forces hàbits que no suporten. Són gestos, comportaments i conductes que els confonen i els poden arribar a molestar molt.

En aquest article t'expliquem deu coses que els gossos odien dels humans. No es tracta de gestos excepcionals, sinó de conductes, comportaments i hàbits que en molts casos realitzem freqüentment.

Les teves abraçades

Molts gossos han après a tolerar que els abracin, però això no significa que els agradi. De fet, quan algú agafa un gos fort, el fa sentir atrapat, sense poder-se moure, dominat i sotmès, per la qual cosa no és estrany que en realitat odiïn aquest gest que a tu o als teus fills us agrada tant fer. Els copets al cap tampoc els fan gens de gràcia.

La neteja de la llar

Els gossos són molt sensibles a les olors fortes i no és d'estranyar que ho passin molt malament quan ruixem la llar amb aromes de productes de neteja. Per la mateixa raó, tampoc els agrada l'olor de colònia ni els perfums. Prefereixen mil vegades més la teva olor corporal.

Bufar-los

Probablement, molts dels qui tenen gos ja ho saben: als gossos no els agrada gens que els bufin, i molt menys al nas o a les orelles. Ara bé, quants amos dho fan?

Banyar-los

Els fem entrar en un espai reduït, sense mobilitat, els mullem de dalt a baix i a sobre els untem amb sabó, perfums, productes per als paràsits... No gaire estrany que per a la majoria de gossos el bany sigui un moment odiós.

La corretja

Als gossos no els agrada dur corretja per diversos motius, però fonamentalment perquè els dificulta l'exploració i ensumar, dues de les seves grans aficions. Tampoc els agrada portar la corretja tibant, ja que els augmenta l'estrès, la frustració i l'excitació.

Estrènyer les seves galtes

Agafar-los per les galtes no és un gest que agradi als gossos, ja que bloqueja la seva mobilitat i els seus sentits principals. A més, si se'ls toquen els bigotis encara és pitjor, perquè es posen molt nerviosos.

Tocar-los les plantes de les potes

Les potes dels gossos són molt sensibles, però encara ho són més les seves plantes. A més de tenir moltes pessigolles, si toquem els coixinets d'un ca el podem arribar a irritar molt.

Tallar-los les ungles

Potser coneixes alguna excepció, però la gran majoria dels gossos odien que els tallin les ungles. El motiu? Com ja hem dit, tenen les potes molt sensibles, així que aquest hàbit els suposa una autèntica tortura.

Jugar amb el seu menjar

Posar-los el menjar davant del morro i després no deixar que s'ho mengin, no els agrada gens ni mica. Tampoc toleren que els intentis enganyar quan els dones una galeta, fent broma i retirant-la quan estan a punt d'agafar-la.

Quan no hi ets

Cada matí, quan surts per la porta per anar a treballar, a estudiar, a fer encàrrecs... un buit molt gran s'apodera del teu gos, que sap que no et veurà durant hores. Aquest és un altre moment que el teu amic pelut odia profundament.