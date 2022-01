Els gossos són un més de la família. I com les persones, els cans manifesten les seves pors i les coses que més els molesten o els causen rebuig. Alguns sorolls o sons que resulten quotidians per als humans poden convertir-se en autèntics malsons per als gossos. Per aquesta raó, és convenient que coneguis quins són els sorolls que més odien aquests animals i intentis, en la mesura que sigui possible, evitar-los. D'aquesta manera, les teves mascotes estaran molt més felices i tranquil·les.

Els electrodomèstics Els gossos no són bons amics dels nostres electrodomèstics. Sobretot, no els agraden els que més soroll fan. Aspiradores i picadores són alguns dels aparells quotidians que tots tenim a casa i que els nostres amics peluts detesten. Només posar-los en marxa ja notarem com la nostra mascota s'espanta. Les tempestes Els gossos odien les tempestes. L'intens soroll dels trons els genera un gran estat d'ansietat que pot provocar fins i tot problemes en la seva salut, ja que pot convertir-se en una fòbia. A més, el seu instint els porta a intentar protegir-se d'aquesta possible amenaça en algun lloc segur i a vegades, si intenten ficar-se en llocs massa petits que els pot ocasionar lesions. Els petards i els focs artificials A la gran majoria dels gossos els fa por el soroll dels petards i els focs artificials. Sentir aquestes detonacions provoca una gran ansietat i por en ells. L'alt nivell de nerviosisme que els generen aquest so fa que, igual que passava en el cas de les tempestes, vulguin amagar-se en algun lloc que ells considerin més segur. Com calmar el teu gos si està espantat per un soroll Veure com la teva mascota pateix en sentir certs sorolls genera en els seus amos també bastant malestar. Encara que protegir-los d'aquests sorolls pot resultar una tasca molt difícil, sí que pots fer algunes accions per a disminuir el seu malestar. Sempre que sigui possible, intenta acompanyar al teu gos si saps que sentirà aquests sons. Per exemple, si són les festes del teu municipi i hi ha programat un castell de focs artificials o si les previsions meteorològiques anuncien tempestes, intenta quedar-te a casa amb el teu gos. En la mesura que sigui possible, intenta esmorteir aquests sorolls tancant portes i finestres.