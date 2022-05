Els gats són animals molt nets. Es llepen constantment, fins i tot entre uns i altres, perquè per a ells la higiene és fonamental. Si tens la sort de tenir-ne un a casa, ja hauràs comprovat el temps que la mixeta dedica cada dia a fer-ho. Es calcula que, ni més ni menys, cada gat passa més de 2 hores al dia llepant-se.

Ara bé, hi ha una part del cos que no se solen llepar tant i que, si ho fan, pot ser un indicador d'algun problema de salut. Es tracta de la cua.

Hi ha molts motius que poden fer que un mix es llepi contínuament la cua i a més, de forma compulsiva i neguitosa. Darrere d'aquest comportament hi pot haver un malestar físic o un malestar emocional.

I cal estar alertà perquè gats tenen una llengua aspra que, si es frega contínuament contra la cua, li podria fer mal a la pell.

Què pot provocar que un mix es llepi molt la cua?

Podria ser que se li hagués enganxat una inoportuna paparra o puça . El gat intentaria fer-la fora, però amb el risc de fer-se mal a si mateix.

. El gat intentaria fer-la fora, però amb el risc de fer-se mal a si mateix. Una altra possibilitat podria ser una vasculitis, la inflamació dels vasos . En aquest cas, el gat es lleparia la punta de la cua amb insistència.

. En aquest cas, el gat Una al·lèrgia. Podria ser causada per un aliment que ha menjat o per alguna cosa que li ha tocat a la cua i que no li agrada.

A més, podríem arribar a pensar que els gats no tenen estrès, però sí. I rascar-se la cua podria ser una manera de superar el malestar. El seu cervell allibera endorfines i llepar-se és la forma més ràpida de superar el problema. El mateix serviria per a l'avorriment, si fos un gatet normalment actiu.

Òbviament, la nostra feina és controlar el comportament i no confondre aquest gest amb una rutina d'higiene normal. En cas de dubte, però, cal posar-se en contacte amb el veterinari, que segurament us podrà tranquil·litzar i trobar la millor solució.

Els gats són, després dels gossos, els animals de companyia més habituals a les llars catalanes. Els mixets són un més de la família, i per això són freqüents els dubtes i les precaucions a l'hora de cuidar la seva salut. En aquest sentit, cal tenir una cura especial amb l'alimentació que proporcionem als gats. Si bé hi ha determinats aliments específics per a la seva dieta (pinsos, menjar humit...), moltes vegades ens veiem temptats a compartir amb ells el nostre propi menjar. Però és convenient resistir-se a les seves mirades de súplica i pensar dues vegades què és convenient que ingereixin i què pot ser perjudicial per a ells.

Quatre aliments que no pots donar al teu gat

Dolços

El sucre és nefast per a la salut dels gats. És convenient mantenir fora del seu abast qualsevol tipus de pastisseria industrial, ja que la seva ingesta pot causar seriosos problemes perquè el seu organisme no la tolera adequadament. També hem d'anar amb compte amb les galetes.

Cereals

Els cereals no són dolents per si mateixos, però s'han de menjar en la quantitat justa perquè no els causin problemes gàstrics o digestius. El principal risc rau en el seu propi pinso habitual, ja que algunes de les marques comercials més habituals tenen una composició no gaire bona per a ells i que els pot arribar a provocar malestar. Compte també amb el pa.

Cítrics

Menjar taronja o llimona (bé sigui el propi aliment o el suc) pot causar problemes estomacals als felins, malestar gàstric i digestions complicades. L'elevada acidesa d'aquests aliments no juga a favor seu.

Raïm

Tant el raïm com les panses poden causar problemes renals als felins ja que són tòxics per al seu organisme. Lògicament, menjar un raïm sol difícilment els farà mal, però en quantitats no excessivament grans ja són suficients per provocar-los problemes de salut de difícil solució.