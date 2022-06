Tems de vacances per gaudir amb els teus. És el moment ideal per aprofitar per fer excursions, gaudir de la natura i fer exercici. Si ets dels que sols dir "no sense el meu gos", segur que ja has pensat rutes per compartir els teus moments lliures amb ells. A continuació t'oferim alguns llocs adequats per fer escapades aquest estiu amb el teu fidel amic:

Llac petit de Terrassa

A Terrassa trobem el Llac Petit, un petit pantà situat als afores de la ciutat vallesana. És un lloc ple de natura molt a prop de la ciutat per poder gaudir amb els teus gossos, els quals podran nadar tranquil·lament. A més no és un lloc molt massificat, així que és perfecte per campar lliurament i fer una ruta senzilla.

Aquapark canino

Vols veure al teu gos fent surf? Aquapark canino és el primer parc aquàtic per gossos i tenim la sort de tenir-lo molt a prop. A la Roca del Vallès trobem dues piscines per a gossos, amb tobogans d'aigua, canoes i una zona de dunes i jardins per jugar al frisby o a la pilota.

Pantà de Santa Fe

Al Parc Natural del Montseny està prohibit portar els gossos sense cordar, però al seu entorn trobem un lloc ideal per gaudir d'un bon dia amb el teu amic: el Pantà de Santa Fe. El pantà, on el teu gos es podrà banyar, està envoltat d'un bosc frondós que canvia de tonalitat segons l'estació de l'any. Des del centre d'informació de Can Casades surten diverses rutes amb nivells de dificultat diversos al voltant del pantà perquè també feu una mica d'exercici.

Begues: Parc Natural del Garraf

Una de les rutes més destacades per fer amb el teu gos al Parc Natural del Garraf és la pujada al Puig de Les Agulles des del municipi de Begues o des de l'ermita de Bruguers. A la pujada tindràs unes magnífiques panoràmiques tant de Barcelona com del Garraf. L'únic inconvenient és que no trobaràs fonts d'aigua pel camí, així que hauràs d'anar preparat.

Platja La Rubina

La platja de La Rubina a EmpuriaBrava va ser la primera d'Espanya en destinar un espai per a gossos i és considerada la millor. Es reserven 200 metres per als gossos en un dels extrems de la platja on podreu fer una capbussada amb el vostre gos. La platja es troba oberta tot l'any sense restriccions horàries.