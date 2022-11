Has pensat adoptar una tortuga? Són relativament fàcils de cuidar i són ideals com a primer animal de companyia perquè els més petits aprenguin les responsabilitats que comporta tenir una mascota. Abans de fer res, però, llegeix aquest article! Les tortugues pertanyen a l'ordre dels rèptils. Són animals vertebrats, ovípars i de "sang freda". Habiten en medis aquàtics i terrestres, i els investigadors han censat més de 300 espècies. Coneguem una mica més a aquests animals tan fascinants.

Estan entre les espècies d'animals més antigues. Els paleontòlegs situen a la primera espècie fa més de 250 milions d'anys. Són molt longeves. Les de terra són més longeves que les de mar: les de les Galápagos poden arribar a viure més de 150 anys, mentre que les tortugues criades en captivitat viuen uns 20 o 30 anys. No tenen orelles... però tenen oïda mitjana i interna, i poden escoltar vibracions i sons de baixa freqüència. Tampoc tenen dents. Però la seva boca no és tova! Les seves mandíbules tenen una estructura de queratina que els confereix gran duresa. Ni cordes vocals. Però poden comunicar-se. Ho fan fins i tot abans d'haver nascut: les cries, quan estan dins de l'ou, ja interactuen amb la mare. Emeten sons similars a xiscles o xiulades. Cada espècie té una closca diferent. La closca protegeix la tortuga dels seus depredadors, i cada espècie té la seva pròpia.

Com es cuida una tortuga a l'hivern?

És important saber que les tortugues requereixen unes cures especials durant l'hivern. Aquests rèptils hivernen durant els mesos de fred, però no tothom que viu amb una d'aquestes espècies sap com tenir-ne cura durant la hivernació. Per això, cal seguir unes pautes i evitar així que pateixi quan baixen les temperatures. I per això us hem preparat una petita guia sobre la hivernació de les tortugues.

Els aspectes claus que cal tenir en compte són l'alimentació prèvia, el refugi i la temperatura. Si la teva tortuga no menja suficient durant les setmanes prèvies a la hivernació o està per sota del seu pes habitual, és aconsellable que la sobrealimentis amb carbohidrats i vitamina A (pastanagues, pomes, préssecs, carbassa o alfals) per ajudar-la a generar les seves reserves de greix per aguantar fins a la primavera.

Un altre factor a tenir en compte és l'evacuació, per això hauràs d'alimentar-la amb fibra, ja que l'ajudarà a buidar els seus intestins abans de la letargia. Si la tortuga no fa les necessitats regularment, un truc ideal per ajudar-la a evacuar és col·locar-la en un recipient amb aigua a 30ºC fins que ho aconsegueixi.

D'altra banda, hauràs de condicionar un refugi adequat perquè la teva tortuga hiberni tranquil·la i còmodament. A més, l'hauràs d'anar controlant cada una o dues setmanes per evitar problemes. La forma ideal és pesar-la abans i després de forma periòdicament, tenint en compte que no ha de perdre més d'un 1% del seu pes per cada mes. Així detectaràs signes d'infecció, malaltia o mala hibernació. També és important no trobar ni orina, ni femta, ni signes de depredadors.

Un altre punt rellevant per a la hibernació de les tortugues és la temperatura. La ideal és de 4,5 graus centígrads, però és possible mantenir una temperatura entre 1,5 i 7 graus centígrads. Una temperatura massa baixa podria causar la mort de l'animal.