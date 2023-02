Bobi, un mastí de l'Alentejo de 30 anys i 267 dies d'edat i resident a Leiria (al centre de Portugal), ha estat reconegut aquest dijous amb el Record Guiness per ser el gos més vell del món.

"Bobi (nascut l'11 de maig de 1992) no és només el gos viu més vell del món, sinó el més vell fins a la data", ha publicat avui l'organització del guardó a la seva web.

Han explicat que Bobi ha viscut amb la seva família Costa tota la seva vida a la localitat de Conqueiros, municipi de Leiria, i que la seva raça es fa servir habitualment per a protegir el ramat de depredadors i és coneguda a Portugal com a "rafeiro do Alentejo"

Han pogut confirmar la seva edat en estar registrat des de 1992 en el servei veterinari del municipi i en el sistema nacional portuguès de control SIAC, afegeix el text.

El rècord del gos més vell amb vida el tenia fins ara Spike, un chihuahua de 23 anys, mentre el rècord del més vell fins la data l'ostentava Bluey (1910-1939), un pastor australià que va viure fins als 29 anys i 5 mesos.