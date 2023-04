Ha arribat la primavera i amb ella augmenta la vegetació i els insectes comencen a sortir dels seus petits amagatalls. Els àcars són uns aràcnids amb cos no articulat i extremitats ben desenrotllades, la majoria d'ells són paràsits i això provoca que portin malalties. Normalment, s'enganxen a la pell, tant humana com animal, buscant sang per tal d'alimentar-se i poden portar moltes complicacions si no s'eliminen a temps.

La precaució és el factor clau, però les altes temperatures ajuden a la seva aparició. Com més calor i humitat, més proliferació d'aquests aràcnids. Alguns consells per evitar que se'ns enganxin és evitar anar amb roba curta si estem en llocs on hi ha vegetació, ja que viuen en ella i és molt senzill que se'ns enganxin. La roba de màniga llarga farà que no tinguin un cos calent on agafar-se i així evitarem les infeccions que poden arribar a provocar.

Les zones de les mascotes que més agraden a les paparres

Les aixelles o plecs de les potetes

o plecs de les potetes El coll

El cap

Els ulls

Les orelles

Quines malalties poden transmetre les paparres

La malaltia de Lyme

La febre botonosa

botonosa La febre recurrent

L'encefalitis

La babesiosi

La tularèmia

La febre hemorràgica de Crimea-Congo

Per evitar que les paparres s'enganxin als nostres animals domèstics hem d'aplicar-los un antiparasitari extern contra les paparres, evitar les zones més boscoses o amb més vegetació durant les èpoques més càlides, quan arribem a casa de la passejada, hem de revisar la nostra mascota, revisar-nos a nosaltres i rentar la roba amb aigua calenta per tal de matar les paparres, en cas que n'hi hagin i no les hàgem vist.

Si trobem una paparra hem d'actuar de forma immediata perquè moltes vegades si no han passat unes hores, segurament, no hauran tingut temps de passar cap malaltia a la nostra mascota. Per aconseguir que la infecció proliferi han de passar certes hores enganxades a la pell. Però, com retirem les paparres de la nostra mascota?

Amb unes pinces de punta fina i si no en tenim, doncs amb els dits, però sempre amb uns guants fins. Evitem prémer fort, ja que es poden quedar les potetes enganxades a la pell i si no les retirem, en cas d'infecció, la cosa es pot complicar. L'extracció ha de ser suau, contínua i cap amunt, per tal d'evitar el trencament de la paparra.

Una altra opció és utilitzar una infusió de camamilla, xopar-la en una gasa i posar-la a sobre la paparra. A través de la calor, la paparra es desenganxarà per si sola de la pell de la nostra mascota.

La camamilla és antiinflamatòria i antisèptica.

Quan la paparra sigui fora, no deixar que el nostre animal es grati la zona i netejar la ferida amb aigua i sabó, en cas de tenir antisèptic, utilitzar-lo. Netejar-nos les mans després de la retirada és clau, tot i utilitzar guants.