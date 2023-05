Sempre s'ha dit que si volem un animal afectuós i sociable el millor és que optem per un gos, però els gats també ho poden ser. De fet, cada vegada ho són més. Sembla que amb el temps, molts s'han convertit en animals molt afectuosos i que viuen amb altres mascotes sense problemes, cosa que té una explicació científica i que està relacionada amb la manera com interaccionem amb ells.

El període de socialització és la clau

Com passa amb els gossos, els gats passen per un període que s'anomena “de socialització” en el qual es desenvolupen les connexions cerebrals i que va des de les dues a les nou setmanes, tal com explica Mireia Berenguer, especialista en conducta felina. Aquestes setmanes són les que determinaran el futur caràcter del gat, de manera que si volem tenir un animal domèstic amb el qual poder conviure sense problemes, caldrà esforçar-nos perquè aquest temps sigui tan agradable com sigui possible per a l'animal.

El contacte positiu marcarà la diferència

Al llarg de l'etapa de socialització hem de fer el possible perquè els gatets estiguin exposats a diversos estímuls controlats i que no els suposin situacions d'estrès. D'aquesta manera, els hem d'anar tocant, acariciant, però sempre en períodes de temps curts i a les zones que els agraden com el cap, sense aclaparar-los amb mostres d'afecte del tipus abraçades o petons, que seran perjudicials per al vostre futur.

També cal posar-lo en contacte amb nens, gossos, altres adults i, fins i tot, amb animals amb els quals conviurà com els ocells, encara que, sempre controlant nosaltres la situació, ja que l'últim que volem és que es mengi a l'ocell o que un gos el mossegui.

Si aconseguim que tots els estímuls siguin positius en aquestes setmanes, el resultat serà un animal que no presentarà problemes de convivència, encara que, sempre sabent que com a gat que és, el seu comportament difereix del dels gossos.