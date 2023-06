Els nostres gossos són part de la família i, quan arriba l’estiu, moltes vegades es queden sols a casa quan nosaltres fem plans com anar a la platja. No obstant això, a les nostres mascotes també els hi encanta el bon temps, gaudir de la natura o d’una bona remullada i, afortunadament, hi ha un bon grapat d’opcions perquè el nostre company s’ho passi d’allò més bé.

Quan fem un pla d’estiu hem de prendre una decissió: si és adequat pel nostre gos. Per exemple, si viatgem a un altre país, potser podem optar pels hotels canins com El Vilà, a Calders, on disposen de tot el necessari per cuidar el nostre company. El Vilà, seguint amb l’exemple, està en una zona envoltada de natura i disposa de grans espais perquè els gossos (i també gats) juguin i facin activitat física com l’agility, d’una piscina pels mesos de més calor i d’habitacions per als gossos d’una mateixa família.

D’altra banda, si els nostres plans passen per destins més propers, podem buscar llocs que, com els càmpings, són ideals per viatjar amb gos. A més, cada cop hi ha més hotels pet friendly i, per tant, també podem fer escapades i allotjar-nos en aquests establiments.

Tanmateix, tot i que moltes platges no admeten gossos un cop arriba la temporada alta, en moltes costes d’arreu de la península, entre elles la Costa Brava, hi ha platges en les que sí es pot anar amb el nostre gos i on es podrà banyar i on podrà jugar.

Tampoc ens hem d’oblidar de les piscines canines o els parcs aquàtics canins. A Barcelona, per exemple, s’han obert piscines on es pot anar amb gos i, a la Roca del Vallès destaca l’Aquapark Perros al Agua.

Les opcions són infinites i, sigui en un hotel caní o en qualsevol lloc habilitat per gossos, el nostre company podrà gaudir de l’estiu tant com nosaltres.