La comunitat de veïns et pot imposar normes respecte a la teva mascota

Cada vegada trobem més pisos i menys cases. El cost d'una casa sol ser més elevat que el d'un pis. A més, la realitat és que hi ha molta més feina a la ciutat que no pas als pobles. Aquesta situació ha fet que moltes persones passin de viure de pobles a ciutats; i és que, a més, tenen el transport, les botigues i l'oci més a mà. Però, què passa quan vius en un pis? Sovint sols tenir més problemes perquè has de conviure en comunitat i això no agrada a tothom. Les mascotes solen ser un punt de debat en moltes comunitats de propietaris. Les nostres mascotes no soler tenir un pati o un jardí on passar el seu temps lliure; a més, els lladrucs poden molestar als veïns, entre altres. Avui coneixeràs com està la situació i els límits que et poden posar des de la comunitat veïnal a l'hora de tenir una mascota en el teu habitatge. Coneix-los!

Un dels inconvenients més freqüents és precisament compartir bloc amb un ampli nombre de veïns. Els sorolls, les despeses i la privadesa irrompen les nostres vides. A més, les preferències personals xoquen a les zones comunes, on afloren també un grapat de debats al voltant dels animals de companyia. I és que... on són els límits de les nostres mascotes a les zones comunes?

Les mascotes a la comunitat de veïns, objecte de debat

Insuficients per a uns i per a altres, els drets de les mascotes han generat més d'una discussió d'ascensor. I és allò que té viure en comunitat, que hem de complir amb les normes estipulades.

Podem tenir problemes a les zones comunes si tenim gossos / freepik

Tot i l'anunciat en molts espais, una comunitat de veïns mai no podrà prohibir que els llogaters tinguin mascotes, encara que sí que poden establir certes limitacions a les zones comunes, com així ho estableix la Llei de propietat horitzontal: "Al propietari i a l'ocupant del pis o local no els està permès desenvolupar en l'immoble activitats prohibides als estatuts, que resultin danyoses per a la finca o que contravinguin les disposicions generals sobre activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites".

Les limitacions que es poden establir als estatuts són: