Els símptomes que pot patir un gos en menjar xocolata

Menjar xocolata és una temptació. Aquest aliment és un gran substitut o això és el que diuen. El que conté és sucre i això el converteix en addictiu. Per això es recomana prendre'l amb un tant per cent de cacau elevat, més del 70%. Així doncs, després pot arribar a tenir efectes positius en la nostra salut. Però sempre menjant-ne amb moderació. I com és un dolç tan bo, segurament li hauràs donat a la teva mascota, oi? Doncs compte perquè la xocolata conté un component molt tòxic per als animals. En aquest article coneixeràs els principals símptomes d'intoxicació per la ingesta de xocolata en un gos.

El motiu pel qual la xocolata és tan perjudicial per a la teva mascota es deu a un compost anomenat teobromina. Els gossos metabolitzen la teobromina de manera molt més lenta que els humans i això és el que el converteix en una substància tòxica per als gossos. Tot i que els problemes de salut que pugui patir el gos després d'ingerir xocolata dependran de la quantitat i del tipus, la veritat és que la teobromina pot afectar el sistema nerviós central, el sistema cardiovascular i els músculs. Els gossos petits i aquells amb condicions de salut preexistents són especialment vulnerables als seus efectes.

També has de saber que tant la xocolata negra com el cacau són les que tenen les concentracions més altes de teobromina.

Compte amb les delícies que donem a les nostres mascotes / freepik

Quins són els símptomes d'intoxicació per xocolata en gossos?

Els símptomes més comuns són:

Vòmit: és un dels primers signes d'intoxicació.

és un dels primers Diarrea: la teobromina irrita el tracte gastrointestinal.

la teobromina Tremolors: poden aparèixer poc després de la ingestió.

Hi ha gossos que són més sensibles a la teobromina. En aquest cas, poden aparèixer altres símptomes més greus.

Els símptomes més greus

Convulsions

Arrítmies

Dificultat per respirar

Si vols donar-li un premi al teu gos, al mercat podràs trobar nombroses llaminadures dissenyades específicament per a gossos que són segures i saludables. Opteu per aquestes opcions en lloc de compartir aliments humans.