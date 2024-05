Vols conèixer les races de gats que més anys viuen?

Els felins són uns animals molt estimats; i és que, necessiten molt poques cures, ja que són molt independents. Tot i això, els hem de tenir ben atesos: menjar, caixeta de sorra, espai on dormir, joguines, veterinari i, sobretot, donar-los molt d'afecte (si es deixen, clar). Molts gats són esquerps, i no els agrada gaire que els amanyaguin. A més, són molt independents i autosuficients, fent que no hàgim d'estar tot el dia a sobre d'ells. Però, t'agradaria saber quant de temps poden viure els gats? Depèn de la raça i altres factors, viuen més o menys. Avui et desvelarem quins són els gats que més anys duren.

L'esperança mitjana de vida d'un gat sol estar entre els 12 i els 15 anys. Això, però, pot variar molt depenent d'una sèrie de factors, com la raça, l'estil de vida i l'atenció mèdica.

Si volguéssim equiparar els anys de vida d'un gat als d'un humà, es pot fer una aproximació, però salvant les distàncies. S'estima que, en general, un any de vida d'un gat equival a aproximadament 4 anys de vida humana. Així doncs, un gat de 10 anys seria comparable a un humà de 40 anys, mentre que un gat de 15 anys seria similar a un humà de 60 anys.

Factors que afecten l'esperança de vida d'un gat

La vida del teu gat es determina per tres factors fonamentals / freepik

Igual que passa amb els éssers humans, l'esperança de vida d'un gat dependrà no només de la seva genètica -que també influeix-, sinó també de l'estil de vida que donem a l'animal i de les visites que faci al veterinari per a tractar qualsevol problema que pugui tenir.

Aquests són els principals factors que afecten la longevitat dels felins:

Raça : la genètica juga un paper important en la longevitat dels felins. Algunes races, com els siamesos i abissinis, solen viure més de 15 anys , mentre que altres, com els perses i exòtics, t enen una esperança de vida mitjana més curta , situant-se al voltant dels 13 anys.

: la genètica juga un paper important en la dels felins. Algunes races, com , mentre que altres, com enen una esperança de vida mitjana més curta Estil de vida: els gats que viuen a interiors solen viure més que els gats que viuen a exteriors. Això és perquè els gats que viuen al carrer estan exposats a una sèrie de perills, com els cotxes , els depredadors i les malalties .

els gats que viuen a interiors solen viure més que els gats que viuen a exteriors. Això és perquè Visites al veterinari: els gats que reben atenció mèdica regular solen viure més que els que no la reben. L'atenció mèdica regular pot ajudar a detectar i tractar problemes de salut a temps, cosa que pot perllongar la vida de la nostra mascota.

A quina edat es fa vell un gat?

Tot i que hi ha diversos factors que afecten l'envelliment del gat, es considera que l'animal entrarà a la vellesa a partir dels 11 anys. El motiu? Els gats poden experimentar una sèrie de canvis físics i comportamentals associats a l'envelliment, com ara disminució de l'activitat física, pèrdua de gana, problemes de mobilitat, canvis en el son i més susceptibilitat a malalties des que compleixen els 11 anys.