Els consells per anar a córrer amb la mascota

Buscar activitats en comú amb la teva mascota és l'ideal. Passejar-lo està molt bé, però si tens ganes de posar-te en forma, pots anar a córrer amb ell. Aquesta activitat física és ideal pel teu pelut i per tu; millorant la teva salut cardiovascular, muscular i aconseguint baixar els nivells d'estrès i ansietat acumulats durant el dia. Però, i què passa amb el meu gos? Ell segrega hormones de felicitat i potencia la seva salut cardiovascular, entre altres. Així doncs, a què esperes per sortir a córrer amb ell?

Altres bondats de córrer amb la mascota és que ajudarà a prevenir l'obesitat, millora la relació entre l'animal i el seu amo i és un bon moment per entrenar l'obediència. Els veterinaris asseguren que la pràctica constant i el reforç positiu durant les curses poden millorar l'obediència del teu pelut.

Tot i que, l'activitat física també és bona per al nostre gos, cal tenir en compte que no totes les races són aptes físicament per córrer llargues distàncies. Els gossos braquicèfals -com els buldogs- i races petites poden tenir dificultats. Les races de mitjanes a grans, com els labradors i border collies, solen ser les millors corredores.

La distància que pot córrer un gos depèn de la raça, l'edat, l'estat físic i el nivell d'entrenament. En general, gossos actius i de races grans poden córrer entre 5 i 10 quilòmetres amb l'entrenament adequat.

Els beneficis de sortir a córrer amb la teva mascota / freepik

Com començar a córrer amb el teu gos?

Quan ja saps que no totes les races poden córrer llargues distàncies, cal aclarir que és essencial entrenar a poc a poc al teu animal. El millor és començar amb sessions curtes, d'1 a 2 quilòmetres, i augmenta de manera gradual segons la capacitat i condició física del teu gos. Escolta el teu gos i ajusta l'entrenament segons el nivell d'energia i resistència.

En el cas que el teu gos mostri signes de cansament, com panteixar excessivament, alentiment o tombar-se, atura't immediatament i dona-li aigua. Permet que descansi i no el forcis a continuar.

Altres consells per sortir a córrer amb la teva mascota

La preparació és clau, però el moment del dia en el qual sortim a entrenar amb la nostra mascota també. Els millors moments per córrer amb el teu gos són d'hora al matí o cap al tard, quan les temperatures són més fresques. Evita córrer durant les hores de més calor per prevenir un cop de calor i el mal a les potes.

A més, és recomanable fer servir un arnès còmode i una corretja de córrer per evitar estirades brusques. També porta aigua per mantenir el teu gos hidratat i considera dur botes protectores per a les potes en terrenys difícils.

Sobra dir-ho, però és fonamental estar atent a les sensacions que ens transmet el gos durant la carrera, fer-li revisions periòdiques per descartar qualsevol malaltia o cardiopatia, mantenir el nostre animal ben hidratat i parar en cas que mostri signes de cansament.