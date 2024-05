Què fer si un gos ens ataca?

Els gossos són animals amb instints. Si en algun moment se senten amenaçats, no dubtaran a atacar. Hi ha races més propenses a aquests comportaments que d'altres; però sempre, hem d'estar alerta. Tant sigui el nostre gos com un gos extern al nostre entorn. En aquest article aprendràs com has d'actuar en cas d'atac.

Els consells següents us ajudaran a sortir de més d'un compromís en cas de creuar-vos amb un gos enfadat:

Mantingues la tranquil·litat

Allò que "els gossos noten l'olor de la por" és més real del que pot semblar. Intentar fugir o entrar en pànic podria posar nerviós l'animal, despertar el seu instint de caçador i fer que s'abalanci sobre nosaltres o ens persegueixi. Fins i tot, quan anem en una bicicleta, hi ha gossos que ens podrien atacar.

Res de moviments bruscos

Si un gos es mostra agressiu contra nosaltres, hem d'adoptar una postura dreta i quieta. És important enganxar les extremitats superiors al cos i evitar el contacte visual directe, ja que l'animal el podria interpretar com un acte d'amenaça o repte.

Distreu el gos

Si no veus escapatòria possible, cerca algun objecte o menjar que puguin atreure la seva atenció. Fes que l'observi i llença'l per darrere del cap. Això podria donar-te un valuós temps per fugir i, fins i tot, podria fer que el gos s'oblidés de tu.

Les estratègies per sortir il·lès de l'atac d'un gos / freepik

Enfrontar-te a ell

Aquesta hauria de ser la teva darrera opció, encara que de vegades no quedi més remei. Si intentar apaivagar-lo o distreure'l no ha funcionat, hem d'ordenar-li a l'animal que se'n vagi, utilitzant un to de veu ferm, dur i segur (evitant sempre el contacte visual).

Defensa't

Si tot això falla i el gos es llança a atacar-nos, hem de ser molt previnguts, ja que els atacs de gossos de mida mitjana podrien causar-nos greus ferides i, fins i tot, la mort en el pitjor dels casos. Per evitar-ho, has de conèixer els punts clau del teu rival. Si has de colpejar un gos és convenient que ho facis amb les teves extremitats inferiors i que apuntis a la gola, el nas o a la part posterior del cap.

Fes servir el teu pes i mida per sotmetre l'enemic

Protegeix la teva cara, coll i pit.

Aquestes són les parts més vulnerables de cara a un atac gos i podem patir ferides molt greus si caiem a terra mentre som atacats per un gos. Recorda que una mossegada a la zona jugular podria ser fatal.