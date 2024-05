Els consells per aconseguir que el gos no estiri la corretja

Sortir a passejar amb el nostre gos ha de ser un moment de benestar per ambdós. El problema és quan la nostra mascota no deixa d'estirar la corretja, provocant-nos malestar perquè no el podem controlar o ens fa mal a les articulacions. A més, sortir amb la predisposició de passar-ho malament, ens provocarà estrès i això ho detectarà el nostre pelut i farà que encara ens estiri més la corretja. Així doncs, quina és la solució? T'ho expliquem!

A més, ensenyar al teu gos a no estirar la corretja serà molt positiu i beneficiós perquè la teva mascota vagi aprenent a poc a poc les normes de conducta que li permetran adaptar-se a viure en societat. Si et preguntes com fer que el teu gos no estiri la corretja, pren nota dels següents trucs i consells.

El primer que has de saber és que estirar la corretja és un impuls natural dels gossos. Per això, el primer pas és acceptar que aquest comportament forma part dels instints. Has d'entendre que quan un gos està content per una activitat excitant com sortir al carrer, el més normal és que vulgui córrer, per la qual cosa no ho has de prendre com una mala conducta, sinó ensenyar-li pacientment que tu en vols una altra cosa. Per aquest motiu, és important corregir-lo perquè les passejades no es converteixin en un moment incòmode.

Consells abans de sortir de passeig amb el teu gos

Abans de sortir al carrer és convenient jugar una estona amb la teva mascota, així quan arribi el moment de sortir estarà una mica menys ansiós. Un exemple seria llençar-li una pilota o una joguina i fer-lo córrer per aconseguir-ho diverses vegades.

Quan arriba el moment de posar-li la corretja, si el teu gos comença a saltar i bordar, queda't quiet i en silenci fins que s'hagi tranquil·litzat. És important que entengueu que ha d'estar quiet, així al moment de sortir la vostra ment estarà més relaxada. Repeteix això les vegades que calgui abans d'enganxar la corretja i obrir la porta.

Donar premis pot ser una bona estratègia / pikisuperstar

Com fer que el meu gos no estiri la corretja?

Un cop al carrer hi ha diferents mètodes per controlar el gos, segons la mida i la conducta. L'ideal és ensenyar-lo amb premis. Porta amb tu unes llaminadures per anar donant-li cada 3 o 4 passos mentre camina al teu costat. Així aconseguiràs que el gos només et pari atenció a tu, en comptes d'anar mirant els voltants. No oblidis felicitar-ho i donar-li una carícia. Després de repetir la lliçó amb èxit diversos dies, comences a espaiar les llaminadures i reemplaçar-les per paraules i carícies fins que s'acostumi a caminar al teu costat.

Una altra forma d'entrenament per a gossos que ja han après les ordres bàsiques és començar a caminar i cada cop que el gos s'avanci i comenci a estirar la corretja, aturar-se bruscament i fer que se senti. Quan estigui tranquil comença a caminar una altra vegada i repeteix el procés si torna a avançar-se.

Si el passeig va més o menys bé, en comptes d'asseure'l quan estira pots donar-li una estrebada brusca, però breu amb la corretja i dir-li "no". Quan torni al teu costat felicita'l i continua. Amb això, el gos aprèn que cada vegada que estira l'obligues a aturar-se d'alguna manera i ell triga més a arribar on volia. Recorda que és molt més efectiu donar estrebades curtes que estirar constantment, ja que el gos s'acostuma a caminar així i estira amb més força.

No permetis que estiri la corretja de vegades sí i d'altres no, la disciplina és molt important. Si dones l'ordre perquè el teu gos vagi sense estirar la corretja (“a poc a poc”), no pots deixar-lo estirar la corretja quan vulgui anar a saludar un altre gos o fer les seves necessitats en un lloc concret. Si no, aprendrà que per anar a aquests llocs interessants ha d'estirar la corretja. Pots deixar-lo anar a saludar un altre gos o persona, o anar a qualsevol lloc, però només si no estira la corretja.