Quina quantitat de sal poden menjar els gossos?

El consum de sal és molt perjudicial per a la salut, sempre que es faci en excés. I el mateix passa en el cas dels gossos; tot i que, el seu metabolisme és diferent del nostre. En aquest article descobriràs quina quantitat de sal pot ingerir el teu gos. Recordem que el sodi és essencial per al funcionament normal del cos, en el cas dels humans. En el cas caní, la cosa canvia.

Cal tenir en compte que la majoria dels aliments que es comercialitzen per als gossos ja contenen la quantitat de sal necessària per a la dieta. Per aquest motiu, no cal afegir sal extra al menjar. A més, la quantitat de sal diària que poden prendre els animals ha de ser mínima per evitar riscos per a la salut.

Els ronyons són els responsables de filtrar la sang i eliminar l'excés de sodi a través de l'orina. Quan un gos consumeix massa sal, els ronyons es veuen sobrecarregats i no poden funcionar correctament. Això pot portar a una insuficiència renal aguda, una malaltia greu que requereix una atenció veterinària. Els símptomes de la malaltia renal inclouen augment de la set, letargia, pèrdua de gana i vòmits.

La hipernatrèmia pot arribar a ser letal / jcomp

Consum excessiu de sal: hipernatrèmia

El consum excessiu de sal pot provocar una hipernatrèmia, que és un nivell elevat de sodi a la sang. Això pot causar deshidratació, dany als òrgans i, en casos severs, la mort. Els gossos que consumeixen grans quantitats de sal poden patir problemes renals i cardiovasculars.

Per evitar tots aquests problemes de salut a la nostra mascota, el millor és que els donem una alimentació específica per a ells. Res de compartir amb el gos el nostre menjar.