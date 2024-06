El gos menja caques?

Passejar el teu gos pot arribar a convertir-se en un autèntic drama, depenent dels seus hàbits i comportaments. Si el teu gos té problemes per socialitzar, estira la corretja o menja caques, pot arribar a ser un calvari. La coprofàgia és un comportament que tenen alguns gossos i no se sap ben bé per què ho fan: avorriment, problemes digestius, deficiències nutricionals, paràsits intestinals, etc. Aquest comportament es basa a menjar caques. A part de ser molt anguniós i antihigiènic, aquest comportament pot arribar a provocar seriosos problemes de salut al teu gos.

Quines són les causes que fa que els gossos es mengin la femta?

Com ja hem dit, aquest hàbit pot ser degut a moltes causes, però veurem quines són les més comunes. Aquests són els principals motius pel qual el nostre gos es menja les seves caques:

Deficiències nutricionals. Els gossos poden menjar excrements si la seva dieta no té certs nutrients essencials.

Malalties digestives. Problemes com la mala absorció poden portar a la coprofàgia.

Curiositat i exploració. Els cadells, en particular, poden menjar excrements simplement per explorar el seu entorn.

Imitació . Els gossos poden imitar el comportament d'altres gossos.

Instint de supervivència. A la natura, els gossos eliminen la femta per no atraure depredadors.

Mantingues net el seu espai / freepik

Avorriment i estrès . L'avorriment i l'estrès són factors importants que poden portar un gos a menjar excrements. Els gossos necessiten estimulació mental i física per mantenir-se saludables i feliços.

Instint maternal. Les femelles amb cadells de vegades mengen la femta de les seves cries com una manera de mantenir net l'entorn. Aquest és un instint natural per protegir els cadells de depredadors i mantenir el cau net.

És perillós que el gos mengi excrements?

Sí, la coprofàgia pot ser perillosa. Els gossos que mengen femta estan en risc de contraure paràsits i malalties infeccioses sobretot si es mengen les caques d'altres gossos. A més, poden desenvolupar problemes digestius.

Què podem fer per evitar que el nostre gos mengi caques?

El que recomanen els veterinaris és mantenir el seu entorn net i recollir-ne les caques. A més, és important que el gos porti una dieta saludable i rica en nutrients. També és important estimular l'animal amb jocs i activitats, així com portar-lo a fer activitat física. Tot i això, en el cas que aquest comportament persisteixi, el millor és consultar amb un veterinari.