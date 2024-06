Sabies que cada vegada hi ha més gossos amb al·lèrgies?

Les al·lèrgies no sols afecten les persones; cada vegada hi ha més animals que també les pateixen. Les causes? Factors ambientals com la contaminació, al·lèrgens o canvi en l'estil de vida. S'estima que entre un 10 i un 20% de gossos pateixen alguna al·lèrgia. Descobreix els símptomes més freqüents.

Tot i que qualsevol raça de gos pot desenvolupar al·lèrgies, algunes races són més propenses a patir-les que altres. Entre les races més susceptibles es troben: Golden retriever, Labrador retriever, Pastor alemany, Shar pei, Bulldog francès, Yorkshire terrier, Bòxer, Beagle, Dàlmata o Irish setter. Això no obstant, cal tenir en compte que cada gos és diferent encara que siguin de la mateixa raça.

Pel que fa al moment en què poden aparèixer els símptomes d'al·lèrgia, aquests solen desencadenar-se als gossos que tenen edats compreses entre els 6 mesos i els 3 anys.

Com saber si el teu gos és al·lèrgic?

Les al·lèrgies en gossos es poden manifestar de diverses maneres, i no sempre són fàcils d'identificar. No obstant això, hi ha alguns senyals que et poden indicar que el teu gos pateix una al·lèrgia:

Rascat excessiu. Si el teu gos es rasca amb freqüència , especialment en zones com la cara, les potes o el ventre , és possible que tingui una al·lèrgia cutània.

Si el teu gos es rasca amb freqüència , és possible que tingui una al·lèrgia cutània. Llepar-se o rosegar-se. Un gos al·lèrgic pot llepar-se o rosegar-se de forma insistent les potes, les orelles o la zona genital, buscant alleujar la picor.

Un gos al·lèrgic pot llepar-se o rosegar-se de forma insistent buscant alleujar la picor. Fregar-se contra objectes. Fregar-se contra mobles, parets o altres objectes pot ser una manera d'intentar alleujar la picor o la irritació de la pell.

La veterinària revisant si el gos té un problema al·lèrgic / freepik

Envermelliment i inflamació de la pell . La pell del gos es pot veure envermellida, inflamada i amb erupcions, especialment en zones com la cara, les potes, el ventre o les orelles.

. La pell del gos es pot veure envermellida, inflamada i amb erupcions, especialment en Otitis. La inflamació de l'orella interna i externa pot provocar picor, envermelliment, mala olor i secreció de l'oïda.

La inflamació de l'orella interna i externa pot provocar picor, Conjuntivitis . La inflamació de la conjuntiva, la membrana que recobreix la part blanca de l'ull i l'interior de la parpella, pot provoca r picor, envermelliment, llagrimeig i secreció ocular.

. La inflamació de la conjuntiva, la membrana que recobreix la part blanca de l'ull i l'interior de la parpella, pot provoca Problemes respiratoris. En alguns casos, les al·lèrgies poden provocar problemes respiratoris com ara tos, esternuts, dificultat per respirar i sibilàncies.

En alguns casos, les al·lèrgies poden provocar problemes respiratoris com ara Problemes digestius. Les al·lèrgies alimentàries poden provocar problemes digestius com vòmits, diarrea i pèrdua de pes.

Pel que fa a les causes que provoquen les al·lèrgies als gossos, les més comunes són:

Al·lèrgies ambientals: la pols, el pol·len, els àcars de la pols, la floridura i les espores de fongs.

la pols, el pol·len, els àcars de la pols, la floridura i les espores de fongs. Al·lèrgies alimentàries: la carn de vaca, pollastre, blat, lactis i blat de moro.

la carn de vaca, pollastre, blat, lactis i blat de moro. Al·lèrgies a les puces: la saliva de les puces pot provocar una reacció al·lèrgica en alguns gossos.

Diagnòstic de les al·lèrgies en gossos

Tot i que els símptomes d'un gos al·lèrgic poden anar des de gratar-se sovint a tenir problemes digestius, el fet és que serà el veterinari qui ha d'examinar l'animal per determinar si l'animal té alguna intolerància. Per això, el veterinari realitzarà una sèrie de proves per descartar altres causes dels símptomes del gos, com ara infeccions parasitàries o bacterianes. Aquestes proves poden incloure un examen físic, una analítica, examen cutani o eliminació d'alguns ingredients de la dieta.