Els aliments que no poden faltar en la dieta del gat

Els gats són animals molt independents. Tot i això, és essencial recordar que els hem de tenir ben cuidats: menjar, sorrer, higiene dels seus espais, torres per enfilar-se i dormir i, joguines per tal que no s'avorreixin. A més, consultar el veterinari per fer les revisions pertinents és essencial. Els felins són animals carnívors; això vol dir que en la seva dieta els hi hem d'incorporar una quantitat significativa de proteïna animal, per tal de mantenir la seva salut a ratlla. En aquest article descobriràs quins són els millors aliments pel teu felí.

Aliments recomanats:

Menjar per a gats de qualitat: Les marques de menjar per a gats de qualitat superior solen ser una opció segura, ja que proporcionen la nutrició adequada per als gats. Llegeix les etiquetes i busca un pinso amb un contingut elevat de proteïna animal. Carn i peix: La carn de pollastre, el peix (com el salmó i la tonyina) i altres carns magres són excel·lents fonts de proteïna per als gats. Menjar sec i humit: Tant el menjar sec com el menjar humit poden ser part d'una dieta equilibrada. El menjar humit sol contenir més aigua, per això pot ser útil per a mantenir-los ben hidratats. Menjar especialitzat: Hi ha menjar especialitzat per a gats amb necessitats específiques, com gats amb problemes de salut o gats esterilitzats. Aquest menjar pot ser útil en certes situacions. Suplements (sota supervisió veterinària): En alguns casos, el veterinari pot recomanar suplements com l'Omega-3 o vitamines per a gats, si es considera necessari per a la salut del gat.

El millor menjar pel nostre gat / freepik

Aliments a evitar: