Porten la seva gosseta al veterinari i al·lucinen amb el que li troben a l'estómac

El gos és el millor amic de l'home, el que sempre hi és per animar-lo i el que l'acompanyarà en totes les seves aventures. És per aquest motiu que qui el té com a mascota, el cuida com un fill i s'informa del que és bo per a ell i del que no.

Una família de Sherbone (Regne Unit) té un pug de dos anys anomenada Ham, i Victoria Northwood, la seva propietària, va notar que no estava com sempre, ja que de costum tenia molta vitalitat i li va marxar de cop: "Semblava molt tranquil·la i malalta".

La família va trucar al veterinari i en fer-li les primeres proves, l'equip de Newton Clarke Veterinary Surgery va revelar que tenia alguna cosa "estranya" al seu estómac i que havien de portar-lo "ràpidament a cirurgia per fer més investigacions".

Després de fer-li algunes proves més, la cirurgiana veterinària Emily Whitby va sorprendre tothom: "Ham tenia l'estómac ple de cintes per als cabells. En total vam treure entre 50 i 60 cintes per als cabells, que pesaven 200 grams, quan Ham només pesa 6 quilos ".

Victoria Northwood no es podia creure què li acabaven d'explicar: "Sabíem que s'havia menjat alguna goma per als cabells perquè havíem notat que sortien per l'altre extrem, però res no ens va preparar per a la quantitat que van trobar".