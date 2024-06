Així pots identificar si la teva mascota està a punt patir un cop de calor

Amb la calor, les teves mascotes s'han de cuidar i protegir de les altes temperatures tant com tu. Per això, cal vigilar tots els símptomes propis d'un cop de calor per evitar que el teu gos o gat pateixin aquesta temuda conseqüència de la calor que pot acabar amb la seva vida de manera silenciosa.

Com puc detectar si la meva mascota pateix un cop de calor?

Els primers símptomes d'un cop de calor en mascotes és la producció de molta saliva o un panteix fort : això implica que té calor i cal refrescar-la com més aviat millor. Per cert, els gats pateixen més les temperatures altes.

: això implica que té calor i cal refrescar-la com més aviat millor. Per cert, els gats pateixen més les temperatures altes. També cal observar si el gos o el gat està cansat, somnolent o fatigat : és un altre símptoma primerenc de cop de calor.

: és un altre símptoma primerenc de cop de calor. I si el nas del teu gos s'asseca, pot ser indici que té febre (un altre símptoma més tardà d'un cop de calor).

Recorda que els animals no tenen la mateixa capacitat de regular la seva temperatura corporal que els éssers humans: per aquesta raó, cuida'ls perquè no pateixin un cop de calor per temperatures extremes. Has de mantenir la mascota a resguard en zones fresques i ben ventilades.