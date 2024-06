Els millors consells per ajudar les mascotes durant la revetlla de Sant Joan

Estem a tocar de la revetlla de Sant Joan, per això és important prevenir davant els possibles ensurts que ens puguem trobar. Les nostres mascotes són molt sensibles als sorolls i als colors brillants de la pirotècnia. Conèixer trucs per ajudar-los a passar una millor revetlla és essencial per al seu benestar i salut mental.

Davant aquesta situació, què es pot fer per evitar que gossos i gats pateixin per aquests sorolls? A continuació presentem una sèrie de trucs que pots fer servir per calmar la teva mascota i intentar alleujar l'estrès a què es veu sotmesa pels trets pirotècnics.

Consells per tranquil·litzar gossos amb por dels petards o les tempestes

Els nostres amics canins són alguns dels animals que més pateixen amb els petards atès que es posen molt nerviosos, augmenta el nivell d'estrès i tendeixen a amagar-se. Alguns gossos ho passen tan malament que fins i tot poden patir atacs d'ansietat i convulsions. Fa un any enrera, t'explicàvem el cas estremidor d'una gossa que va morir abraçada al seu amo perquè no podia suportar el soroll d'una pirotècnia.

Encara que no hi ha solucions miraculoses, però sí que podem fer una sèrie de coses per ajudar-los a suportar la situació:

No el deixis sol a casa

Sabem que és difícil, però el més important és no deixar el gos sol a casa durant les festes. A més, has de procurar que passi la major part del temps en una zona tan allunyada com sigui possible del soroll. Si està acostumat a una cistella de transport que associa a moments agradables, com viatges en què està a prop teu, deixa que s'hi fiqui.

Protegeix-lo del soroll

Un altre truc senzill per controlar el temor que els sorolls pirotècnics infonen al teu gos, és embolicar-lo en una manta o tovallola, i mantingues-te a prop seu fins que acabin. Aquest consell pot ser molt útil en el cas de trets pirotècnics programats com les mascletades o la Palmera, que aquest any sí que es llançarà des del Castell de Santa Bàrbara a Alacant.

Transmet-li calma

Veure que el seu amo està tranquil li transmetrà la mateixa sensació a ell. Si nota que et poses nerviós, ell probablement també ho estarà. El més adequat és actuar amb normalitat, per no reforçar el comportament que volem evitar.

Oculta el soroll amb altres sons

Encendre la ràdio o la TV o posar música tranquil·la ens ajudarà a tapar el soroll de petards i sorolls artificials. A més, a YouTube pots trobar gran varietat de vídeos amb sons i música relaxants especialment pensats per a gossos. A continuació, us proposem un d'aquests vídeos de musicoteràpia, que també és útil per a gats.

Consells per a gats

Més de la meitat dels gats pateixen fòbia als dispositius pirotècnics, un temor que els genera una sensació forta d'angoixa i augmenta les possibilitats de fugida. Igual que hi ha trucs per calmar els gossos en aquest tipus de situacions, també podem seguir una sèrie de passos per ajudar els nostres amics felins.

Proporciona'l un lloc segur

El primer que hem de fer és assegurar-nos que el nostre gat gaudeix d'una estada tranquil·la dins de casa, amb seguretat i semifoscor. La penombra calma els felins. Abaixar una mica la persiana i córrer les cortines evitarà que els llums dels focs artificials i coets es colin a casa i atemoreixin l'animal.

Redueix el soroll

Igual que amb els gossos, encendre la ràdio o posar música especial per a gats ens ajudarà a camuflar l'excés de soroll. Mantenir les finestres tancades i les persianes baixades també ens servirà per minvar el soroll dins de casa.

Els gats també necessiten el nostre suport durant la nit de Sant Joan / freepik

Deixa-li una capsa de cartó

Les capses proporcionen un refugi calent i ajuden els gats a reduir l'estrès, a part de millorar la relació amb altres felins. Una simple capsa de cartó, col·locada de costat i amb una manta al seu interior o al voltant, serà el refugi perfecte on el teu gat se senti segur i fora de perill dels sorolls pirotècnics.

Hormones sintètiques

Per als gats més porucs i que pitjor ho passen amb el soroll, hi ha unes feromones felines que estan a la venda a la majoria de clíniques veterinàries i botigues especialitzades. No obstant això, es recomana fer una consulta amb el veterinari abans de prendre la decisió de subministrar aquest tipus de producte al nostre felí.