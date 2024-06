Tres maneres d'evitar que el teu gos pateixi (en excés) pels petards de Sant Joan

Els gossos solen reaccionar malament davant els sorolls forts i estridents, com els trons durant una forta tempesta o els petards que es tiren durant la revetlla de Sant Joan.

Els símptomes que pot experimentar un gos davant aquest soroll va des de tremolors, ansietat, taquicàrdies, hiperventilació o falta d'aire fins a nàusees, panteixos, pèrdua de control i por de morir. En casos extrems i, per sort, poc probables, el gos pot arribar a patir una aturada cardíaca i morir.

L'ideal per a evitar que el ca sofreixi pels petards de Sant Joan és habituar-li als sorolls provocats per la pirotècnia. “Quan són cadells, des que tenen tres setmanes i fins que compleixen tres o quatre mesos, es pot acostumar a l'animal al soroll, sempre molt a poc a poc i de la mà d'un especialista, que programi una modificació de la conducta del gos i l'acostumi no sols al soroll, sinó també a l'olor dels petards”, assegura Marta Amat, responsable del Servei d'Etologia Clínica del Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). “És com tractar una fòbia en una persona”, explica.

Però la doctora Amat dona unes pautes comunes que es poden aplicar per a intentar pal·liar el sofriment del gos davant el soroll dels petards de la revetlla de Sant Joan.

Esmorteir el soroll al màxim

"Si el gos viu al jardí o pati, ha de tenir una caseta o refugi on aixoplugar-se per a esmorteir al màxim el soroll dels petards", explica Amat. En cas que no en tingui, seria convenient "permetre que el gos entrés a casa", apunta.

Estar en companyia del propietari

"Igual que succeeix amb les persones, els animals també necessiten la presència d'un ser estimat per a superar les fòbies: no és el mateix volar sol que amb algú a qui estimes si tens por de volar", explica la doctora Amat. Amb els animals succeeix el mateix: tenir al costat al propietari els tranquil·litza i els ajuda a superar millor les seves fòbies al soroll de petards i coets.

Donar-li productes amb propietats ansiolítiques

Finalment, i sempre aconsellats per un especialista, es pot administrar al gos "productes naturals o fàrmacs amb propietats ansiolítiques, que no sedants", especifica l'etòloga. "Sempre receptats per un veterinari", recorda Amat, al qual seria convenient consultar uns dies abans Sant Joan perquè recepti a la nostra mascota el producte que més s'adeqüi a ella.

