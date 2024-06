Els 5 aliments que mai ha d'ingerir un gos

Alimentar les nostres mascotes correctament és necessari per aconseguir que gaudeixin d'una bona salut. A més, és importantíssim que facin esport (surtin a passejar) i que els hi dediquem temps. Si ets dels que de tant en tant els hi dona menjar d'humà: compte, pots intoxicar el teu gos! Descobreix els cinc aliments que en cap cas has de donar al teu amic pelut.

Un expert d'una empresa d'assegurances per a mascotes adverteix que molts d'aquests productes saludables poden resultar mortals per al nostre gos si els ingereixen.

Per norma general, els aliments dietètics no són bons, però aquests són els cinc que les mascotes han d'evitar ingerir sigui com sigui:

Raïms i panses

Poden ser una alternativa saludable a les patates fregides i als snacks rics en greixos saturats, però poques persones saben que el raïm i les panses són tòxics per als gossos. No has d'alimentar mai el teu amic pelut amb cap d'ells, ja que poden causar-los insuficiència renal canina, fins i tot, en petites quantitats.

Nous de macadàmia

Es poden menjar crues o torrades, cosa que resulta un refrigeri popular abans del gimnàs per als qui estan preocupats per la seva dieta i que busquen un impuls d'energia ràpid i fàcil. No obstant això, poden causar debilitat, vòmits i hipotèrmia als gossos, així que assegureu-vos d'evitar que les mengin.

Cebes i all

Les cebes i l'all són aliments bàsics a la majoria dels plats casolans, però també són un dels més perillosos per als gossos en totes les seves formes (ja sigui en pols, crus, deshidratats o cuits). Podeu destruir els glòbuls vermells d'un gos i provocar-li anèmia.

No donis ni ceba ni all al teu gos, ja que podria patir anèmia / jcomp

Xilitol (xiclet)

Sovint s'anima les persones que intenten menjar més sa a consumir xiclet per frenar els desitjos, però quan el consumeixen els gossos, pot provocar un ràpid augment de la insulina que, alhora, pot generar hipoglucèmia.

Productes lactis

Els lactis saludables com el iogurt, el formatge baix en greix i la llet són una gran font de proteïnes i calci per als humans. Tot i això, molts gossos són intolerants a la lactosa i experimentaran problemes digestius si consumeixen lactis.