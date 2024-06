Què necessito per viatjar amb la mascota?

Ja ha arribat l'estiu i segur que vols anar de vacances. Però, què passa amb les teves mascotes? Te les vols endur, oi? A continuació t'expliquem què has de fer per poder viatjar amb la teva mascota. Segueix aquestes recomanacions i aconseguiràs un viatge plaent per ambdós.

Abans d'emprendre qualsevol viatge, és fonamental assegurar-te que la teva mascota compta amb la documentació necessària. Això variarà en funció de la destinació i del mitjà de transport que utilitzis. En general, se't demanarà el següent:

Microxip . La teva mascota ha d'estar 'microxipada' i inscrita a un registre d'animals de companyia . El microxip és un dispositiu electrònic de la mida d'un gra d'arròs que s'implanta sota la pell de la mascota i conté informació com el número d'identificació, les dades del propietari i l'historial veterinari.

. La teva mascota ha d'estar 'microxipada' i . El microxip és un dispositiu electrònic de la mida d'un gra d'arròs que Passaport per a animals de companyia. Si viatges a un país de la Unió Europea o a un altre país que hagi signat acords amb la UE, la teva mascota necessitarà un passaport per a animals de companyia. El passaport per a animals de companyia és un document oficial que conté informació sobre la mascota, com la seva espècie, raça, sexe, data de naixement, número de microxip i historial de vacunació.

No deixis la teva mascota amb estranys aquestes vacances / freepik

Certificat de vacunació. La teva mascota ha d'estar vacunada contra la ràbia i altres malalties. El certificat de vacunació és un document oficial que acredita que la mascota ha estat vacunada contra les malalties requerides.

La teva mascota ha d'estar vacunada contra la ràbia i altres malalties. El certificat de vacunació és un document oficial que acredita que la mascota ha estat vacunada contra les malalties requerides. Desparasitació interna i externa . Ha d'estar desparasitada internament i externament abans del viatge. La desparasitació interna elimina els paràsits intestinals, mentre que la desparasitació externa elimina els paràsits externs com puces, paparres i polls.

. Ha d'estar desparasitada internament i externament abans del viatge. Assegurança de viatge per a mascotes. Tot i que no és obligatori, és recomanable contractar una assegurança de viatge per a mascotes que et cobreixi en cas d'imprevistos. L'assegurança de viatge per a mascotes pot cobrir despeses com ara assistència veterinària, transport d'emergència i repatriació de la mascota en cas de mort.

Em puc allotjar en un hotel amb la meva mascota?

Cada cop són més els hotels que admeten mascotes. Tot i això, és important verificar les condicions específiques de cada hotel abans de reservar. Alguns hotels poden tenir restriccions de mida, raça o pes per a les mascotes. També és important saber si l'hotel cobra una tarifa addicional per les mascotes i quins serveis ofereix, com llits per a mascotes, menjadores i abeuradors.