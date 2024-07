Com evitar que et robin el gos a l'estiu

Amb l'arribada de l'estiu hi ha més abandonaments i robatoris de mascotes. Els nostres amics peluts solen ser preses desitjables per a lladres. Segons dades de l'Associació Espanyola de Criadors de Gossos de Raça (AECP), cada any es registren unes 500 denúncies per robatoris de gossos arreu d'Espanya. Així doncs, evitar dits furts és imprescindible. Descobreix les races que més es roben i com evitar que ho facin.

Els lladres de gossos aprofiten els parcs canins o la badada dels propietaris en algun parc públic per sostreure els animals. Tot i que, els cadells i aquells gossos que són més sociables són l'objectiu preferit dels amants del que és aliè, hi ha una sèrie de races que són més propenses que altres a ser sostretes. El llebrer és una de les races que més atrau els lladres de gossos a Espanya, però n'hi ha d'altres molt demandades al mercat negre. Entre les races que més es roben hi ha:

Buldog francès: s'ha convertit en la més cobejada pels lladres a causa de la seva alta demanda i preu. La mida compacta i el caràcter dòcil la fan un objectiu fàcil d'atrapar i transportar.

s'ha convertit en la més cobejada pels lladres a causa de la seva alta demanda i preu. La mida compacta i el caràcter dòcil la fan un objectiu fàcil d'atrapar i transportar. Yorkshire terrier: són gossos petits i adorables, cosa que els converteix en un objectiu atractiu per als lladres que busquen vendre'ls a famílies.

són gossos petits i adorables, cosa que els converteix en un objectiu atractiu per als lladres que busquen vendre'ls a famílies. Chihuahua : igual que els Yorkshire terrier, els chihuahues són gossos petits que són fàcils de transportar i amagar.

: igual que els Yorkshire terrier, els chihuahues són gossos petits que són fàcils de transportar i amagar. Labrador retriever: són gossos populars i familiars, cosa que els fa atractius per als lladres que busquen vendre'ls a famílies que busquen un gos de companyia.

són gossos populars i familiars, cosa que els fa atractius per als lladres que busquen vendre'ls a famílies que busquen un gos de companyia. Pastor alemany: són gossos intel·ligents i lleials, cosa que els converteix en un objectiu atractiu per als lladres que busquen gossos per a vigilància o per utilitzar-los en activitats il·legals.

El pastor alemany és un dels més robats / freepic.diller

Com evitar que et robin el gos?

Encara que sigui una obvietat, el primer consell és que mai deixis el teu gos sol. Els lladres sovint busquen gossos que estan sols i desatesos. Tampoc el passegis sense corretja pel parc i presta atenció a totes aquelles persones que s'hi acostin.

Has de saber que, en cas de pèrdua, el microxip és la millor manera d'identificar el teu gos si el roben. Assegureu-vos que el microxip del vostre gos estigui registrat en una base de dades nacional.

Esterilitza o castra el teu gos, ja que els gossos esterilitzats tenen menys probabilitats que el robin. El motiu? No solen anar darrere d'altres gossos.

En cas que et robin al gos, és important que ho denunciïs a la policia immediatament. També pots publicar una foto del teu gos a les xarxes socials i demanar ajuda per trobar-lo.