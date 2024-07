Descobreix els remeis casolans per repel·lir puces i paparres

Amb l'arribada de l'estiu també arriben amb força les puces i les paparres. Aquests petits insectes poden arribar a ser molt nocius per les nostres mascotes i per nosaltres. Mantenir el nostre gos ben net és clau per evitar certs paràsits. A més, es recomana evitar passejar per zones boscoses, propenses a aquests petits insectes capaços d'emmalaltir el nostre pelut. Descobreix com eliminar les puces i les paparres amb aquests trucs casolans.

Les puces i paparres són dos tipus de paràsits que es poden trobar en animals amb pèl llarg. Afortunadament, hi ha trucs casolans amb els quals poder prevenir o eliminar les puces i paparres a les mascotes. Tot i això, cal tenir en compte que no tots els gossos poden reaccionar igual, així que abans de provar algun d'aquests trucs, és recomanable acudir al veterinari.

'Antipuces' natural

Els cítrics repel·leixen les puces, per la qual cosa podràs crear un 'antipuces' amb aquests aliments. El vinagre també és útil, ja que mata i espanta les puces dels animals. Encara que pots utilitzar qualsevol mena de vinagre alimentari, no l'has d'utilitzar en excés a causa de la seva forta olor.

Com prevenir les nostres mascotes d'aquests paràsits / freepik

Una altra opció és fer un collaret 'antipuces' de forma natural, utilitzant un mocador amb romaní, espígol i olis essencials. El primer que has de fer és preparar el líquid d'olis aromàtics, després mullar al mocador i col·locar-lo al coll del teu pelut.