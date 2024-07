Gossos: Descobreix les 5 races més luxoses i demandades

Igual que passa amb els cotxes de luxe, també hi ha mascotes de luxe. Aquestes tenen un cost elevat, ja que concedeixen cert glamur al seu propietari. A més, les seves cures són més costoses. Què fa que una mascota sigui exclusiva? La seva raça. Per exemple, el Samoyedo i el Mastí Tibetà són dues de les races més demandades i cares. Et portem la llista de les races de luxe i per què ho són.

Comprar-te un animalet -el més barat- ens pot costar més o menys el que un cotxe petit nou, però sense gaires prestacions. El seu elevat preu pot portar a molts a plantejar-se què tenen aquests gossos perquè siguin tan cars. Segons expliquen els experts, aquests gossos són tan cars per factors com:

Raresa. Com més rara sigui la raça, més gran serà el seu valor. Un llinatge poc comú i una baixa disponibilitat incrementen la seva exclusivitat.

Com més rara sigui la raça, més gran serà el seu valor. Un llinatge poc comú i una baixa disponibilitat incrementen la seva exclusivitat. Llinatge . Un pedigrí impecable i uns ancestres reconeguts augmenten considerablement el valor d'un gos.

. Un pedigrí impecable i uns ancestres reconeguts augmenten considerablement el valor d'un gos. Demanda. Si la demanda supera l'oferta, el preu de la raça es dispara. La popularitat i el desig de posseir un exemplar únic n'impulsen el valor.

Si la demanda supera l'oferta, el preu de la raça es dispara. Característiques. Algunes races tenen característiques úniques, com pelatges exòtics, habilitats especials o temperaments excepcionals, que eleven el seu valor.

Algunes races tenen característiques úniques, com pelatges exòtics, habilitats especials o temperaments excepcionals, que eleven el seu valor. Costos de criança. La criança d'algunes races pot ser complexa i costosa, cosa que es reflecteix en el preu final del cadell. L'atenció veterinària especialitzada, l'alimentació específica i les instal·lacions adequades incrementen les despeses de criança.

Races canines més exclusives i costoses del planeta:

1. Mastí Tibetà. El gegant protector

Origen: Muntanyes de l'Himàlaia

Muntanyes de l'Himàlaia Preu: més de 900.000 euros

més de 900.000 euros Característiques: mida imponent, pelatge gruixut, caràcter protector i lleial.

Mastí Tibetà / LP

2. Samoyedo. L'adorable, somriures blancs

Origen : Sibèria

: Sibèria Preu: al voltant de 14.000 euros

al voltant de 14.000 euros Característiques: pelatge blanc i esponjós, caràcter amigable, intel·ligència i adaptabilitat.

3. Löwchen. El petit lleó juganer

Origen: Alemanya del segle XVI

Alemanya del segle XVI Preu : entre 10.000 i 12.000 euros

: entre 10.000 i 12.000 euros Característiques: pelatge similar al d'un lleó, intel·ligència, facilitat d'entrenament i caràcter juganer.

4. Xow Xow. L'aristòcrata de llengua blava

Origen : Xina

: Xina Preu : al voltant d'11.000 euros

: al voltant d'11.000 euros Característiques: llengua blava, pelatge gruixut i comú, independència, lleialtat i caràcter reservat.

5. Azawakh. El llebrer africà veloç i elegant

Origen : Sahel africà

: Sahel africà Preu : entre 9.500 i 10.000 euros

: entre 9.500 i 10.000 euros Característiques: bellesa, capacitat de caça, intel·ligència, independència i adaptació a entorns extrems.

Adquirir un gos d'una raça no només implica una inversió econòmica considerable, sinó també una gran responsabilitat. Abans de fer el pas, és fonamental considerar aspectes com la mida, ja que alguns d'aquests gossos tenen una gran mida i requereixen un espai considerable per poder viure.

També has de tenir en compte que poden necessitar activitat física intensa diàriament o cures especials, entre altres requisits que poden incrementar molt el manteniment de l'animal.