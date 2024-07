Descobreix a quines platges d'Espanya pots dur la mascota aquest estiu

Ja ha arribat l'estiu i les calors fan que anem a la platja i a la piscina. Però, què passa amb les nostres mascotes? Elles també passen calor i si no tenim un petit espai on posar-los una piscina o una estora de fred, és molt difícil que es refresquin. Així doncs, cada vegada estan apareixent més platges per a gossos, tot i que, hi ha certes discrepàncies al respecte. Et presentem les diverses zones d'Espanya on pots portar la teva mascota a la platja.

Aquest estiu serà atípic perquè serà el primer en què estarà vigent la nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, que recomana facilitar la convivència de les persones amb animals de companyia a espais públics, com ho són les platges.

Aquesta normativa està pendent del desenvolupament legislatiu d'aspectes rellevants, però és "d'esperar que a partir d'ara alguns ajuntaments siguin més permissius" amb l'accés de gossos a les platges, explica a Efe la jurista especialista en dret animal Amparo Requena, d'INTERcids, associació d'operadors jurídics per a la protecció legal dels animals.

Tot i aquesta norma, la llei de costes és la que defineix i regula el domini públic maritimoterrestre que, per altra banda, no prohibeix l'accés de gossos a les platges encara que molts ajuntaments ho impedeixen.

Segons la llei de costes, els ajuntaments són els encarregats de vetllar per mantenir les condicions de neteja i salubritat de les zones de bany, així com informar sobre característiques, infraestructures i mesures de seguretat.

A Espanya, una de cada tres llars conviu almenys amb un animal de companyia; "moltíssimes famílies els consideren un membre més i els ajuntaments ho haurien de tenir en compte", afirma Requena.

Les ordenances municipals sobre platges són diverses: algunes permeten zones compartides amb gossos, d'altres són d'ús caní exclusiu; en altres, hi ha prohibicions o limitacions per manca d'espai o protecció de la biodiversitat del lloc.

Microxip, vacunes i franges horàries

Estar vacunats, desparasitats i portar microxip són requisits que exigeixen els ajuntaments. També poden obligar que vagin lligats i limitar-ne l'accés a les platges en certes franges horàries o prohibir-lo a les femelles en zel i cadells.

Les platges amb accés a gossos en general disposen de neteja especial, analítica d'aigua, papereres per a excrements, dutxes canines o pipicà i, zones per a esbarjo dels gossos.

Hi ha ajuntaments que promouen competicions esportives canines a la platja, com el campionat europeu de surf per a gossos, que aquest any s'ha traslladat d'Astúries a Suances (Cantàbria).

Algunes platges recorren als gossos per a labors de salvament, com Torre del Mar, a Vélez-Màlaga, amb la primera "patrulla canina" certificada a Andalusia, un equip de salvament amb gossos terranova i pagès amb armilles salvavides ensinistrats per a rescats a l'aigua.

A més, hi ha instal·lacions per a lleure aquàtic caní amb piscines, raigs d'aigua i espais amb cèrcols i salts, com a Elx, mentre la llista de platges canines s'amplia a Espanya, amb desenes d'arenals que ho permeten.

Llistat per comunitats autònomes

A Galícia, el nombre més gran de platges canines és a Pontevedra, amb almenys vuit; A Corunya en disposa d'almenys quatre, una de les quals és la cala de Bens que permet gossos les 24 hores tot l'any. A Lugo hi ha platges canines a Punta Corveira i la platja de Penoural a Burela; la famosa platja de 'Las Catedrals' només permet passejar amb gossos en zones limítrofes i amb corretja.

, només sis dels seus més de 200 arenals permeten mascotes, , una petita cala al final del passeig marítim de Gijón amb accés als gossos tot l'any. Cantàbria permetrà l'accés de gossos aquest estiu a almenys set platges, i a Suances, tres donaran l'opció, però al final del dia; les platges del País Basc continuaran vetades als gossos aquest estiu i només alguns sorrals permetran l'accés al capvespre o a l'alba.

Els gossos també necessiten refrescar-se a l'estiu / freepik

A Catalunya hi ha 69 municipis costaners, una quarantena dels quals permetrà l'accés dels gossos a zones de bany en temporada alta aquest estiu. Un, Barcelona, ha habilitat un espai de 1.500 metres quadrats en un extrem de la platja de Llevant per a uns 120 gossos.

També es permeten a parts de les platges d'Ocata (Barcelona), les Salines de Cubelles (Barcelona) o Rubina d'Empuriabrava (Girona), entre d'altres.