Com cuidar els coixinets dels peluts

Els nostres peluts també solen patir afeccions durant l'estiu: paparres, puces, malalties... En aquest article et venim a explicar la problemàtica envers els coixinets de les potes dels animals. Aquestes, amb les superfícies calentes, el terreny rugós i si no estan ben hidratades, poden provocar cremades, talls, abrasions i esquerdes. Això els provocaria dolor i infeccions. Així doncs, et donem uns consells per evitar-ho.

Els coixinets juguen un paper crucial en la salut i el benestar del teu gos. Són responsables d'esmorteir les petjades i d'absorbir l'impacte en caminar o córrer, protegeixen els ossos i els tendons i regulen la temperatura corporal de la nostra mascota.

L'arribada de l'estiu pot suposar un problema per als animals, ja que els coixinets estan exposats a una sèrie de riscos que poden posar en perill la seva salut:

Superfícies calentes. L'asfalt, la sorra i altres superfícies poden assolir temperatures extremes a l'estiu, cosa que pot causar cremades als coixinets dels gossos.

L'asfalt, la sorra i altres superfícies cosa que pot causar cremades als coixinets dels gossos. Terreny rugós. Les roques, les branques i altres elements del terreny rugós poden causar talls i abrasions als coixinets dels gossos.

Les roques, les branques i altres elements del terreny rugós als coixinets dels gossos. Deshidratació. La pèrdua d'humitat a causa de la calor i l'activitat física pot fer que els coixinets dels gossos s'esquerdin i es tornin més propenses a les lesions.

Cuidem les potes dels nostres peluts / freepik

Consells per protegir els coixinets del vostre gos a l'estiu

Segueix aquests consells essencials per mantenir els coixinets del teu gos sans i protegits durant l'estiu:

1. Passejades estratègiques:

Evita passejar el teu gos a les hores més caloroses del dia , quan les superfícies estan més calentes. Opta per passejades d'hora al matí o cap al tard.

, quan les superfícies estan més calentes. Opta per passejades d'hora al matí o cap al tard. Busca zones amb ombra sempre que sigui possible, especialment si tens pensat a caminar per superfícies dures com l'asfalt.

sempre que sigui possible, especialment si tens pensat a caminar per superfícies dures com l'asfalt. Limita la durada de les passejades els dies més calorosos.

2. Tria el terreny adequat:

Camina per superfícies fresques com l'herba o la sorra sempre que sigui possible.

sempre que sigui possible. Evita caminar per asfalt o sorra calenta, especialment si el teu gos té els coixinets sensibles o danyats.

especialment si el teu gos té els coixinets sensibles o danyats. Aneu amb compte amb les roques, branques i altres elements del terreny rugós que puguin causar talls o abrasions als coixinets del vostre gos.

3. Hidratació constant:

Assegureu-vos que el vostre gos tingui accés a aigua fresca i neta en tot moment.

Podeu afegir una mica de brou de pollastre o tonyina sense sal a l'aigua per animar-lo a beure'n més.

Vigila la ingesta d'aigua del teu gos, especialment els dies més calorosos o quan fa activitat física intensa.

4. Inspecció regular:

Revisa els coixinets del teu gos amb regularitat per detectar signes de dany, c om esquerdes, talls, envermelliment o inflor.

om esquerdes, talls, envermelliment o inflor. Si observes algun problema, com envermelliment, inflamació o supuraci ó, consulta al teu veterinari immediatament.

Palpa els coixinets del teu gos amb suavitat per detectar qualsevol sensibilitat o dolor.

5. Protecció:

Pots fer servir protectors per a potes per fer caminades per terrenys rugosos o passejades en superfícies calentes.

Com puc saber si els coixinets del meu gos estan malmesos?

Per saber si el nostre gos té els coixinets danyats, cal buscar aquests signes a les potes:

Esquerdes o talls: Busqueu línies fines o esquinçaments a la superfície dels coixinets.

Busqueu línies fines o esquinçaments a la superfície dels coixinets. Envermelliment o inflor: Si els coixinets es veuen vermells o inflamats, podria ser un signe d'irritació o infecció.

Si els coixinets es veuen vermells o inflamats, podria ser un signe d'irritació o infecció. Supuració: Si observeu pus o secreció provinent dels coixinets, és un senyal clar d'infecció i requereix atenció veterinària immediata.

Si observeu pus o secreció provinent dels coixinets, és un senyal clar d'infecció i requereix atenció veterinària immediata. Sensibilitat o dolor: Si el seu gos coixeja o mostra molèstia en caminar o tocar els coixinets, podria estar experimentant dolor.

En casos lleus de talls, esquerdes o irritació, els coixinets dels gossos es poden curar sols amb la cura adequada. No obstant això, és important mantenir els coixinets nets, secs i protegits. Tot i això, si hi ha signes de danys greus, com cremades profundes, talls extensos o infecció, el millor és acudir al veterinari.