Descobreix per què els gats ho oloren tot

El comportament d'una mascota varia en funció de la raça, el caràcter i l'espècie. No és el mateix un gos, que un gat o un periquito. La veritat és que tots són molt particulars. En aquest cas t'explicarem una curiositat dels felins. Hauràs pogut observar que tenen tendència a olorar-ho tot. Això és perquè tenen molt més desenvolupat aquest sentit. Tot i que, la vista i l'oïda també els tenen molt avançats. Així doncs, t'explicarem en què els ajuda això d'olorar tant.

Si ets de les persones que comparteix vida amb aquest petit felí, segur que més d'una vegada has vist que es refrega per tot arreu. Un comportament curiós que crida l'atenció a primera vista. Més enllà de ser una mostra d'afecte, el que estan fent en realitat és marcar “el seu territori”.

Els gats produeixen unes feromones en algunes parts del seu cos i una se situa a les galtes, que precisament és amb les quals impregnen la seva olor d'allò que consideren seu. Ja sigui el marc d'una porta, la pota d'una taula o les sabatilles d'un humà. En el llenguatge d'aquests peluts, encara que sigui imperceptible per a l'olfacte humà, això deixa ben clar als seus semblants qui hi mana.

És un costum relacionat amb l'estabilitat emocional del gat. Deixar la seva olor els tranquil·litza. El relacionen amb casa seva, allà on estan segurs.

Els gats ho oloren tot per diversos motius: descobreix-los! / freepik

L'obsessió per les olors

D'acord, però, per què els gats no poden deixar d'olorar-ho tot? La primera raó va relacionada amb això. Estan detectant la presència de feromones. Si són les seves, tot va bé, si són estranyes en alguna cosa que creuen que els pertany, s'afanyaran a deixar les seves. És una qüestió de principis, podríem dir.

La segona raó entronca amb un dels clixés sobre aquests felins: són animals molt curiosos. Si obres una finestra, allà que s'enfilaran amb el nas per davant, olorant amb els ulls entretancats mentre la brisa els colpeja el seu cap per percebre tots i cadascun dels matisos que puguin. Passarà el mateix en accedir a un espai nou. Prudència, olorar i marcar.

Els gats són molt sensibles a les noves olors i necessiten investigar d'on procedeix i quins matisos té. Per això, quan traiem davant seu un aliment o hem tocat una altra mascota, ràpidament s'aproparà per comprovar per si mateix de què es tracta.