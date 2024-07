Descobreix què vol dir que el gat es rebolqui en veure't

Tenir una mascota pot arribar a ser molt positiu en diversos aspectes: ens fan companyia i, també ens donen i ensenyen a prendre certes responsabilitats, entre altres. Però coneixes el seu llenguatge? Els animals es comuniquen amb nosaltres a través dels seus comportaments. Moltes vegades, no els coneixem tots i potser no els responem com esperen. Avui descobriràs una curiositat dels gats que et sorprendrà!

Tenen un caràcter tant especial com contradictori que fa que milers de persones optin per la seva companyia. Aquests felins poden viure una mitjana de 16 anys. I és que hi ha diverses característiques que els fan molt particulars.

Els gats tenen certs comportaments que els fan característics i criden molt l'atenció dels humans. Un d'ells és rebolcar-se a terra quan veuen una persona que els és coneguda. Aquesta peculiar acció sol anar acompanyada de miols i, fins i tot, de moviments de contorsió, però, per què fan això?

El nostre gat ens mostra que content està a l'hora de veure'ns / freepik

Des d'Expert Animal exposen diversos motius pels quals els gats es rebolquen per terra, un dels més comuns fa que els felins volen jugar amb els seus amos. I és que una de les maneres més comunes de demanar atenció que tenen és tirar-se sobre el seu llom i començar a fer voltes sobre el terra.

A més, aquest comportament també és una altra manera de cridar l'atenció. Però altres vegades, el teu gat pot realitzar aquest comportament simplement per demostrar al seu cuidador que es troba feliç de veure'l. I és que la panxa és una de les zones més exposades de l'animal, de manera que si el felí deixa la panxa al descobert és perquè confia en aquesta persona.