Si no compleixes amb la llei de benestar animal pots rebre una multa de fins a 200.000 euros

La llei de benestar animal, la qual va entrar en vigor a finals del setembre de l'any passat, va dur noves obligacions pels propietaris de mascotes. En aquest cas, la normativa va deixar fora als gossos de caça i als animals que no pertanyien a l'entorn urbà. En cas d'incompliment de la llei, la multa pot arribar als 200.000 euros.

A part que els gossos no podran deixar-se sols més de 24 hores, no poden estar “lligats o passejant per espais públics sense la supervisió presencial” del seu cuidador, és una obligació identificar-los amb un microxip (a gossos, gats i fures) i es prohibeix la venda i la compra de mascotes, entre altres coses, destaca un aspecte relacionat amb l'alimentació.

L'alimentació bàsica a les mascotes és el pinso especial que podem adquirir en multitud de supermercats. També se'ls sol donar restes de menjar que sobra del dia a dia, i fins i tot, alguns amos alimenten les mascotes amb altres animals morts. Amb l'entrada en vigor de la Llei de Benestar Animal, queda prohibit alimentar-los amb vísceres, cadàvers i altres despulles d'animals que no hagin superat certs controls sanitaris, ni es podran fer servir com a reclam, recompensa o premi.

Conèixer la llei et pot salvar d'una sanció de fins a 200.000 euros / | Shutterstock

En aquest sentit, es garanteix una alimentació correcta que no perjudiqui la salut de l'animal.

Per què s'ha plantejat aquesta nova llei?

Aquesta nova llei s'ha plantejat amb l'objectiu de protegir millor els animals domèstics que són fonamentalment gossos, gats, fures i determinades espècies de peixos i ocells. Alhora, les altes xifres d'abandonament i els casos freqüents d'animals maltractats o trobats en molt males condicions feia necessària aquesta llei.

A Espanya, una de cada tres llars conviu almenys amb un animal de companyia, però es calcula que més de 6 milions d'animals estan fora del control oficial, ja que no estan identificats legalment, cosa que suposa un risc per a la salut pública.

D'altra banda, calia adaptar les normatives a la nova consideració dels animals com a "éssers dotats de sensibilitat", els drets dels quals s'han de protegir específicament, a més considerant que els animals no són mers objectes, sinó que són éssers vius que mereixen el reconeixement i protecció de la seva “dignitat”.