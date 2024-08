Abeuradors públics per a gossos: aquests són els perills per a la seva salut

Durant aquests dies de calor sufocant, pot resultar temptador deixar que el nostre gos s'acosti a l'abeurador més proper perquè saciï la seva set o es refresqui. Tot i això, un estudi acaba de demostrar que els recipients compartits amb altres animals poden tenir efectes negatius per a la nostra mascota.

Lori Teller, professora clínica de la Facultat de Medicina Veterinària i Ciències Biomèdiques de Texas A&M (EUA), recomana als propietaris de gossos que tinguin molt en compte la qualitat de l'aigua de les fonts públiques abans de deixar que la seva mascota hi begui. I és que un gest benintencionat per part del propietari d'un negoci local o d'un veí, com ara deixar un recipient amb aigua per als animals al carrer, pot, en última instància, estar ocultant contaminants perillosos.

"Això és especialment preocupant si l'abeurador no es neteja amb regularitat o si l'aigua es deixa estancada durant períodes perllongats", assenyala Teller.

Cal vigilar on beu el nostre gos / Agències

"L'aigua estancada pot retenir contaminants ambientals, com ara material vegetal, paràsits, toxines, floridura i més. Els gossos que han trepitjat matèria fecal i després han jugat al recipient poden deixar paràsits i bacteris a l'aigua", afegeix.

Malalties a la vista

L'experta assenyala que les malalties que es poden transmetre a partir dels recipients d'aigua públics inclouen:

Tos de les gosseres: infecció respiratòria que provoca una tos similar a l'arcada, manca de gana i dificultat per respirar;

infecció respiratòria que provoca una tos similar a l'arcada, manca de gana i dificultat per respirar; Papil·loma caní: virus que es transmet a través de la saliva i que causa berrugues a la boca i al seu voltant;

virus que es transmet a través de la saliva i que causa berrugues a la boca i al seu voltant; Salmonel·la: infecció que causa diarrea amb sang, febre i vòmits;

infecció que causa diarrea amb sang, febre i vòmits; Giàrdia: paràsit que provoca pèrdua de pes, diarrea i vòmits;

paràsit que provoca pèrdua de pes, diarrea i vòmits; E. coli: bacteri que causa deshidratació, diarrea i falta de gana;

bacteri que causa deshidratació, diarrea i falta de gana; Leptospirosi: malaltia bacteriana que es transmet comunament a través de l'orina de rosegadors i que pot provocar malalties renals i hepàtiques, o fins i tot la mort, als gossos.

Com actuar

El millor és tenir sempre en compte les necessitats d'hidratació del nostre gos i assegurar-se que hagi begut abans de sortir al carrer. En tot cas, sempre podem portar amb nosaltres algun recipient propi per satisfer les necessitats hídriques que puguin sorgir.

"L'ideal és que els propietaris portin un bol portàtil i una mica d'aigua fresca per donar-li-ho al seu gos", va dir Teller. "Alternativament, es poden aturar en un restaurant o una botiga i demanar un got d'aigua per al gos".

Ara bé, encara que sempre hi haurà un risc potencial als recipients d'aigua públics i d'ús general, Teller creu que hi ha certes situacions en què val la pena córrer aquests riscos.

Cal assegurar-se que els gossos estan hidratats / AGÈNCIES

"Si el seu gos té calor i set i corre el risc de deshidratar-se, aleshores això pot tenir prioritat davant d'evitar l'aigua del bol", ha assenyalat.

Netejar el bol de casa

L'experta també recomana que els amos tinguin en compte els riscos que diverses mascotes comparteixin un mateix bol de menjar a casa.

"De vegades, els gossos poden necessitar diferents tipus de menjar i, en molts casos, un gos pot necessitar un canvi de dieta a causa d'algun tema de salut; això pot ser molt més difícil de gestionar si els gossos comparteixen el mateix bol", va dir Teller. "A més, un gos pot evitar que l'altre mengi del bol".

En tot cas, el que sí que és necessari és anar netejant periòdicament, amb aigua i sabó, els recipients on s'alimenten i beuen els animals de la casa.