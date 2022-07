EL CLIMA oBRE L’ÀRTIC Als VAIXELLS

En tot just dues dècades l’Àrtic deixarà de ser l’imponent continent gelat que és avui, i també deixarà de ser una infranquejable barrera a la navegació comercial. Els models climàtics mostren que hi ha extenses parts de l’Àrtic que perdran la capa de gel anual en favor de l’aigua, que guanyarà espai. Aquests sobtats canvis posaran en escac la vida de nombroses espècies animals i vegetals, però també tindran conseqüències positives en altres àmbits, perquè un Àrtic navegable permetrà l’obertura de noves rutes comercials marítimes, més curtes i, per tant, menys contaminants.

«No hi ha cap escenari en què el desglaç de l’Àrtic sigui una bona notícia», adverteix la climatòloga de la Universitat de Brown Amanda Lynch, qui ha dirigit un estudi sobre els efectes de la fosa àrtica sobre les rutes comercials. No obstant això, admet que «la desafortunada realitat» és que el gel ja s’està retirant de l’Àrtic, i així obre noves rutes per als grans vaixells. Per tot això, Lynch considera que és el moment de «reflexionar sobre les seves implicacions legals, ambientals i geopolítiques».

El primer vaixell de càrrega

De fet, aquest mateix any un vaixell de càrrega rus de la naviliera Sovcomflot va aconseguir convertir-se en el primer que va navegar a través d’àrees abans gelades. El vaixell havia sortit del port de Sabetta (Rússia) el 5 de gener i va completar la seva travessia fins a la ciutat de Jiangsu (la Xina) el 27 de gener, i va tornar a la localitat russa el 7 de febrer. Va navegar per tot l’oceà glacial amb èxit, segons un comunicat de l’empresa emès quan es va completar la ruta.

La modificació que experimentarà el paisatge gelat té suficient potencial per obrir noves rutes marítimes més curtes que les actuals i reduir així la petjada de carboni del transport de mercaderies. Ara, els vaixells de càrrega han de fer immenses marrades als continents per traslladar els seus productes d’un extrem a l’altre.

Ara Rússia cobra peatge

Els efectes també seran geoestratègics. Fins ara, molts dels vaixells que volen viatjar per la ruta del mar del Nord (en les estacions de l’any en què això és possible) estan obligats a pagar un peatge a Rússia.

Per justificar aquest tribut, Rússia s’acull a l’article 234 del Conveni sobre el Dret del Mar de Nacions Unides, que estableix que els països les costes dels quals estiguin a prop de les rutes marítimes de l’Àrtic tenen la capacitat de regular el trànsit marítim de la ruta, sempre que l’àrea romangui coberta de gel la major part de l’any.

Aprofitant aquesta situació, el país no únicament cobra un tribut en passar per aquestes aigües, sinó que, a més, demana als navegants una planificació prèvia al viatge. Amb aquests requisits tan estrictes no és estrany que moltes companyies navilieres prefereixin utilitzar els canals de Suez i Panamà per traslladar les seves mercaderies, encara que siguin rutes més llargues.

Però l’hegemonia russa es podria acabar amb el desglaç derivat del canvi climàtic. «Estic segur que els russos continuaran invocant l’article 234, que intentaran recolzar amb el seu poder», afirma Charles Norchi, director del Centre d’Oceànics i de Llei Costanera de Maine (els EUA). «Però seran qüestionats per la comunitat internacional, perquè l’article 234 deixarà de ser aplicable si no hi ha una zona coberta de gel durant la major part de l’any», fa ressaltar.

La fi del control d’aquest país també tindrà a veure amb l’àrea que quedi desproveïda de gel. És probable que quedi lliure una zona que es consideraria d’aigües internacionals, i en aquest cas «Rússia no hi podria fer gaire».

Les rutes de l’Àrtic són entre el 30% i el 50% més curtes que les del canal de Suez o el de Panamà. D’aquesta manera, el desglaç ajudarà a reduir el temps que es tarda a fer una mateixa ruta en 14 o 20 dies. Aquesta diferència significa que, en cas que aquest desglaç tingui lloc tal com pronostiquen els models climàtics, les navilieres reduiran la seva petjada de carboni el 24% i, al mateix temps, estalviaran temps i diners.

«La diversificació de les rutes comercials, especialment pel que fa a nous trajectes que no es poden bloquejar, perquè no són canals, dona al comerç marítim una capacitat de recuperació», destaca la climatòloga Amanda Lynch, autora principal de l’article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Els països van tardar deu anys a posar-se d’acord per establir el Dret del Mar. Per aquesta raó, els científics defensen que ha arribat el moment de no adormir-se sobre els llorers i considerar el nou panorama que generarà el canvi climàtic amb vista a la regulació d’aquest espai.

«Ser conscients d’aquests canvis que s’acosten podria evitar crisis quan el problema es generi i hagi de resoldre’s ràpidament, cosa que gairebé mai surt bé», insisteix Lynch, que defensa que «elaborar acords internacionals amb una mica de previsió i deliberació és sens dubte una millor manera de fer-ho».