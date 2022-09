El 14 d’agost del 1912, un petit periòdic de Nova Zelanda va publicar un breu article que anunciava que l’ús global del carbó estava afectant la temperatura del nostre planeta.

Aquesta gasetilla de fa 110 anys ara és famosa i es comparteix a través d’Internet tots els anys com una de les primeres notícies de ciència climàtica en els mitjans (encara que en realitat era una reimpressió d’una nota publicada en una revista minera de Nova Gal·les del Sud un mes abans).

Llavors, per què s’ha trigat tant a escoltar i actuar davant els advertiments de l’article?

La científica estatunidenca i activista pels drets de la dona Eunice Foote ara és àmpliament reconeguda com la primera persona a demostrar l’efecte d’hivernacle el 1856, diversos anys abans que l’investigador del Regne Unit John Tyndall publiqués resultats similars.

Els seus experiments rudimentaris van demostrar que el diòxid de carboni i el vapor d’aigua poden absorbir calor, la qual cosa, amplificat, pot afectar la temperatura de la Terra. Per tant, coneixem la relació entre els gasos d’efecte d’hivernacle i la temperatura de la Terra des de fa almenys 150 anys.

Quatre dècades després, el científic suec Svente Arrhenius va fer alguns càlculs bàsics per estimar quant canviaria la temperatura de la Terra si dupliquéssim la quantitat de CO₂ a l’atmosfera. En aquest moment, els nivells de CO₂ s’aproximaven a les 295 parts per milió de molècules d’aire. Aquest any, aconseguim les 421 parts per milió, per sobre del 50% més que en l’era preindustrial.

Arrhenius va estimar que duplicar el CO₂ produiria un món 5 °C més calent. Aquesta xifra, afortunadament, és més alta que els càlculs moderns, però no queda gaire lluny, tenint en compte que no feia servir cap computadora sofisticada! En aquell moment, el suec estava més preocupat per la possible arribada d’una nova edat de gel que per l’escalfament global, però en la dècada de 1900 ja sorprenia els seus alumnes amb la notícia que el món s’estava escalfant lentament a causa de la crema de carbó.

La notícia de Nova Zelanda del 1912 probablement es va basar en un reportatge de quatre pàgines publicat a la revista Popular Mechanics, que al seu torn es va basar en el treball d’Arrhenius i altres.

Quan els defensors del clima recorden l’existència d’articles com aquest i diuen que ja sabíem que hi hauria un canvi climàtic, passen per alt el fet que les idees d’Arrhenius generalment es consideraven marginals, cosa que significa que no gaire gent les va prendre de debò. De fet, hi va haver una violenta reacció contra el paper del diòxid de carboni com a gas d’efecte d’hivernacle.

Quan va començar la Primera Guerra Mundial, el tema va perdre impuls. El petroli va començar a pujar, i això va deixar de banda tecnologies prometedores com els automòbils elèctrics, que el 1900 tenien un terç de l’incipient mercat d’automòbils dels EUA. Enfront d’això, van prendre avantatge els desenvolupaments tecnològics sobre combustibles fòssils i objectius militars. La idea que els humans poguessin afectar amb aquestes activitats tot el planeta va quedar al marge de qualsevol debat.

L’efecte Callendar

No va ser fins a la dècada de 1930 que va ressorgir el canvi climàtic induït per l’home. L’enginyer britànic Guy Callendar va reunir observacions meteorològiques de tot el món i va descobrir que les temperatures ja havien augmentat.

Callendar va ser el primer d’identificar clarament una tendència a l’escalfament i connectar-la amb els canvis en el diòxid de carboni atmosfèric, però va minimitzar la importància del CO₂ en comparació amb el vapor d’aigua, un altre potent gas d’efecte d’hivernacle.

Igual que l’article del 1912, Callendar també va subestimar la taxa d’escalfament que veuríem en els 80 anys posteriors als seus primers resultats. Va predir que el món seria només 0,39° més calent per a l’any 2000, en lloc del 1r ℃que observem. No obstant això, va cridar l’atenció dels investigadors, la qual cosa va provocar un intens debat científic.

Però a finals de la dècada de 1930, el món va entrar en guerra una vegada més. Els descobriments de Callendar ràpidament van passar a un segon pla enfront de les batalles i la posterior necessitat de reconstrucció.

El 1957, els científics van començar l’Any Geofísic Internacional, que va comportar una intensa recerca de la Terra, els seus pols i atmosfera. Això va suposar la creació d’estacions de monitoratge atmosfèric que rastregen l’augment constant de gasos d’efecte d’hivernacle causats pels humans. I, al mateix temps, les companyies petrolieres s’estaven adonant de l’impacte que el seu negoci estava causant a la Terra.

Durant aquestes dècades de postguerra, va continuar havent-hi poc debat polític sobre el clima. Margaret Thatcher, difícilment classificable com a esquerrana, va veure l’escalfament global com una clara amenaça durant la seva època com a primera ministra del Regne Unit. El 1988, el científic de la NASA James Hansen va pronunciar el seu famós discurs davant el Congrés dels Estats Units en què va afirmar que l’escalfament global ja havia arribat.

L’impuls a la conscienciació sobre el problema estava creixent. Molts conservacionistes es van sentir esperançats pel Protocol de Mont-real, que més o menys va detenir el creixement del forat a la capa d’ozó. Podríem fer el mateix per aturar el canvi climàtic?

Com ara sabem, no ho vam fer. L’eliminació gradual d’una classe de productes químics era una cosa. Però, deslletar-nos dels combustibles fòssils sobre els quals es va construir el món modern? Això seria molt més difícil.

L’error de l’equilibri

El canvi climàtic es va polititzar i els partits conservadors proempresarials de tot el món van adoptar la doctrina de l’escepticisme climàtic. Els mitjans de comunicació sovint incloïen la versió d’un escèptic en nom de l’«equilibri». Això, al seu torn, va fer que moltes persones creguessin que el jurat encara estava deliberant, quan en realitat la ciència parlava de forma cada vegada més rotunda i clara.

A causa d’aquest escepticisme, es van produir grans retards en la presa de decisions. El Protocol de Kyoto del 1992 destinat a reduir els gasos d’efecte d’hivernacle va trigar fins al 2005 a ser ratificat. La ciència, i els mateixos científics, van ser atacats. Aviat es va posar en marxa una baralla feroç, amb fortes discussions, sovint finançades pels interessos dels combustibles fòssils, que qüestionaven l’aclaparadora evidència científica.

Lamentablement per a nosaltres, aquests sorollosos esforços van aconseguir retardar l’acció. Les persones que es neguen a acceptar la ciència van donar suport a la indústria dels combustibles fòssils almenys una altra dècada, fins i tot quan el canvi climàtic va continuar augmentant, amb desastres naturals i onades de calor cada vegada més intenses.

Després de dècades de contratemps, la ciència del clima i els moviments socials ara demanen amb més força que mai que es prenguin mesures enèrgiques i significatives.

La ciència està fora de tot dubte. Mentre que el primer informe del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic el 1990 va declarar que l’escalfament global «podria deure’s en gran part a la variabilitat natural», l’últim de l2021 afirma que els humans «inequívocament […] han escalfat l’atmosfera, l’oceà i la Terra».

Fins i tot hem vist un canvi benvingut en els mitjans de comunicació prèviament escèptics. I com vam veure en les eleccions federals del maig, l’opinió pública està del costat del planeta.

Les polítiques climàtiques nacionals i internacionals són més fortes que mai, i si bé encara queda molt per fer, finalment sembla que el govern, les empreses i el sentiment públic s’estan movent en la mateixa direcció.

Usem el 110 aniversari d’aquest breu fragment com un recordatori per continuar parlant i pressionant, finalment, pel canvi que hem d’aconseguir.

(*) Linden Ashcroft és investigadora de la Universitat de Melbourne (Austràlia).