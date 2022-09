La temperatura de l’aigua del Mediterrani va superar els 31 graus centígrads (ºC) entre els mesos de juny, juliol i agost, segons les dades recollides per la xarxa de boies de Ports de l’Estat, que va detectar una màxima històrica a la boia de Dragonera (Illes Balears) de fins a 31,36ºC el 24 d’agost. També es van registrar records mensuals al juliol i a l'agost al Cantàbric i a les Canàries.

El setembre també està essent marcat per les altes temperatures persistents als mars i s’han registrat valors rècord en diverses boies de les xarxes de mesura de Ports de l’Estat. Per exemple, s’ha revisat diversos registres i s’ha comprovat que a les boies de Ceuta, Cabo de Gata, Cabo de Palos, València, Tarragona Exterior i Dragonera han superat les temperatures màximes mesurades des que van començar a funcionar. A més, els 31,36 ºC de la boia de Dragonera, mesurats el mes d’agost, han estat el rècord absolut de les xarxes de Ports de l’Estat des que hi ha registres.

L’episodi d’escalfament ha sigut més acusat al Mediterrani, on s’ha registrat diversos rècords absoluts, també ha sigut notable al mar Cantàbric i les Canàries. En aquestes zones no es van arribar a marcar valors de rècord històric però sí que s’han superat els màxims associats als mesos de juliol i agost en diverses estacions. A més, aquest episodi d’altes temperatures de l’aigua persistents durant els mesos de juny, juliol i agost, com era d’esperar, ha sigut més acusat al Mediterrani, on s’han arribat als valors màxims a les estacions de mesura.

La boia de Dragonera, operativa des de l’estiu del 2009, que ja ostentava el rècord històric de temperatura de l’aigua des de l’any 2018, quan va registrar 31,27 ºC, ha tornat a batre aquesta marca en dues ocasions, al mesurar 31,34 ºC el dia 11 d’agost a les 15 hores i posteriorment en assolir els 31,36 ºC el 24 d’agost a les 15 hores, que queden com el valor més alt registrat de temperatura de l’aigua obtingut per les xarxes de mesura de Ports de l’Estat.

Les altes temperatures al Mar Mediterrani han deixat també rècords en les sèries individuals de diverses boies. La boia de València, operativa des de l’any 2005, va mesurar 29.94 ºC el dia 11 d’agost a les 18 hores, superant el valor del seu anterior rècord de 28,65ºC obtingut l’agost del 2015. Amb un valor pròxim, la boia exterior de Tarragona, en funcionament des del 2004, va registrar 29,77ºC l’11 d’agost a les 18 hores, per sobre del seu anterior màxim, 29,56ºC, que datava de l’agost del 2018.

Més al sud, tant a la boia de Cabo de Palos com a la de Cabo de Gata, que compten amb dades de temperatura de l’aigua des del 2006 i 2001 respectivament, els rècords es van produir el mes de juliol, havent-se assolit els 29,37 ºC el 28 de juliol a les 15 hores en la primera i els 27.93 ºC el 25 de juliol a les 17 hores en la segona.

Entre les boies situades més a prop de la costa, la boia de Ceuta, que compta amb dades de temperatura des de l’any 2014, també va marcar el seu màxim històric el 6 d’agost a les 17 hores en què es van mesurar 24,6ºC, dos graus més que el seu anterior rècord, 22,6ºC, registrats l’agost de 2016.

La situació a l’Atlàntic

A l’Atlàntic, els valors de la temperatura de l’aigua no han sigut tan elevats, i tampoc han registrat rècords històrics globals a les boies de Ports de l’Estat, tot i que sí que s’han superat valors històrics associats al mes de juliol en algunes, situades tant al Mar Cantàbric com a les Illes Canàries.

Al Cantàbric, la boia costanera de Bilbao, en funcionament des de l’any 2004, va marcar el dia 14 el seu registre associat al mes de juliol més gran al mesurar 25,6ºC a les 14 hores. Aquell mateix dia, la boia de Bilbao-Biscaia, amb dades des de 2006 i fondejada en aigües obertes, va mesurar 24,68 ºC a les 17 hores. En aquest cas, el valor arribat constitueix el registre més gran obtingut per aquesta boia per als mesos de juliol i a més el seu segon registre històric més alt, només superada pels 24,95ºC mesurats l’agost del 2018.

La boia costanera de Pasaia II, fondejada a principis de l’any 2022, no compta amb un historial prou representatiu per parlar de rècords, però cal destacar que el dia 18 de juliol a les 14 hores va registrar 28ºC.

A les Illes Canàries, tres de les quatre boies que Ports de l’Estat té en funcionament, van superar els seus valors associats al mes de juliol. La boia de Tenerife Sud i la de Gran Canària, totes dues amb sensor de temperatura de l’aigua des de l’any 2001, van mesurar 24,66 ºC el dia 13 i 23,32ºC el dia 27, respectivament. Per la seva banda, la boia costanera de Las Palmas Est, amb dades de temperatura de l’aigua des de l’any 2014, va arribar als 23,5ºC els dies 26 i 27 de juliol. En tots els casos, els valors no arriben als màxims històrics respectius, que en aquesta zona se solen donar el mes de setembre.